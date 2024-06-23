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NYT: поездка Путина в КНДР и Вьетнам «разозлила» США

Ведомости

За свой четырехдневный визит в КНДР и Вьетнам президент России Владимир Путин «разозлил» Вашингтон, «встряхнул» Пекин и другие группы влияния в Индо-Тихоокеанском регионе, пишет The New York Times.

«Поездка была одновременно вызывающей и разрушительной. Она показала, что борьба за власть, которую иногда называют новой холодной войной между США и Китаем, менее бинарна, чем может показаться, и многие страны региона, похоже, вышли из этой недели с более глубоким чувством беспокойства», – говорится в тексте.

Особую тревогу выразили официальные лица Южной Кореи и Японии. Посол США в Японии Рам Эмануэль охарактеризовал поездку Путина в Азию как «сбывшиеся ваши худшие опасения». Он заявил, что якобы таким образом Россия заявила о своем намерении «стать организатором» государств-изгоев.

Накануне посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что визит Путина в Северную Корею и Вьетнам «посадил американцев в лужу», поскольку «их политика диктата, их политика санкций, она полностью провалилась».

Путин находился с официальным визитом в КНДР 18 и 19 июня, 20 июня он посетил Вьетнам. В Пхеньяне состоялись российско-корейские переговоры в узком и расширенном составах, по итогам встречи был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Соглашение предусматривает оказание помощи в случае агрессии против одной из сторон. По итогам российско-вьетнамских переговоров принято совместное заявление об углублении стратегического партнерства и подписан ряд документов в разных областях сотрудничества.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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