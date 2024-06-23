NYT: поездка Путина в КНДР и Вьетнам «разозлила» США
За свой четырехдневный визит в КНДР и Вьетнам президент России Владимир Путин «разозлил» Вашингтон, «встряхнул» Пекин и другие группы влияния в Индо-Тихоокеанском регионе, пишет The New York Times.
«Поездка была одновременно вызывающей и разрушительной. Она показала, что борьба за власть, которую иногда называют новой холодной войной между США и Китаем, менее бинарна, чем может показаться, и многие страны региона, похоже, вышли из этой недели с более глубоким чувством беспокойства», – говорится в тексте.
Особую тревогу выразили официальные лица Южной Кореи и Японии. Посол США в Японии Рам Эмануэль охарактеризовал поездку Путина в Азию как «сбывшиеся ваши худшие опасения». Он заявил, что якобы таким образом Россия заявила о своем намерении «стать организатором» государств-изгоев.
Накануне посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что визит Путина в Северную Корею и Вьетнам «посадил американцев в лужу», поскольку «их политика диктата, их политика санкций, она полностью провалилась».
Путин находился с официальным визитом в КНДР 18 и 19 июня, 20 июня он посетил Вьетнам. В Пхеньяне состоялись российско-корейские переговоры в узком и расширенном составах, по итогам встречи был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Соглашение предусматривает оказание помощи в случае агрессии против одной из сторон. По итогам российско-вьетнамских переговоров принято совместное заявление об углублении стратегического партнерства и подписан ряд документов в разных областях сотрудничества.