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Антонов: визиты Путина в КНДР и Вьетнам «посадили американцев в лужу»

Ведомости

Официальные визиты президента России Владимира Путина в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) и Вьетнам «посадили американцев в лужу», заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Визит Владимира Владимировича Путина в Северную Корею и во Вьетнам посадил американцев в лужу. Их политика диктата, их политика санкций, она полностью провалилась», – сказал он в разговоре с журналистами (цитата по «РИА Новости»).

Антонов добавил, что страны Глобального Юга следят за действиями России: по его словам, они тянутся к РФ. Дипломат также подчеркнул, что эмиссары США сразу после визита Путина отправились во Вьетнам, чтобы «сдемпфировать» позитивный результат встречи.

В Ханой сразу после завершения визита президента РФ полетел помощник госсекретаря Дэниел Критенбринк. Визит направлен на подтверждение того, что США выполняют договоренности о двустороннем стратегическом партнерстве с Вьетнамом, сообщили в госдепартаменте.

Путин находился с официальным визитом в КНДР 18 и 19 июня, 20 июня он посетил Вьетнам. В Пхеньяне состоялись российско-корейские переговоры в узком и расширенном составах, по итогам встречи был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Соглашение предусматривает оказание помощи в случае агрессии против одной из сторон. По итогам российско-вьетнамских переговоров принято совместное заявление об углублении стратегического партнерства и подписан ряд документов в разных областях сотрудничества.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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