Антонов: визиты Путина в КНДР и Вьетнам «посадили американцев в лужу»
Официальные визиты президента России Владимира Путина в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) и Вьетнам «посадили американцев в лужу», заявил посол России в США Анатолий Антонов.
«Визит Владимира Владимировича Путина в Северную Корею и во Вьетнам посадил американцев в лужу. Их политика диктата, их политика санкций, она полностью провалилась», – сказал он в разговоре с журналистами (цитата по «РИА Новости»).
Антонов добавил, что страны Глобального Юга следят за действиями России: по его словам, они тянутся к РФ. Дипломат также подчеркнул, что эмиссары США сразу после визита Путина отправились во Вьетнам, чтобы «сдемпфировать» позитивный результат встречи.
В Ханой сразу после завершения визита президента РФ полетел помощник госсекретаря Дэниел Критенбринк. Визит направлен на подтверждение того, что США выполняют договоренности о двустороннем стратегическом партнерстве с Вьетнамом, сообщили в госдепартаменте.
Путин находился с официальным визитом в КНДР 18 и 19 июня, 20 июня он посетил Вьетнам. В Пхеньяне состоялись российско-корейские переговоры в узком и расширенном составах, по итогам встречи был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Соглашение предусматривает оказание помощи в случае агрессии против одной из сторон. По итогам российско-вьетнамских переговоров принято совместное заявление об углублении стратегического партнерства и подписан ряд документов в разных областях сотрудничества.