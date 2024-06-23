Хуситы сообщили об атаке на суда в израильском порту Хайфа
Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали четыре судна в израильском порту Хайфа, сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа.
Он уточнил, что две операции были проведены совместно с иракским исламским сопротивлением. Удары были нанесены с помощью дронов по двум цементовозам и двум сухогрузам. Сариа уточнил, что корабли принадлежали компаниям, нарушившим решение о запрете захода в порты Палестины. Также с использованием дронов в Средиземном море было атаковано судно Shorthorn Express, следовавшее в Хайфу.
«Обе операции достигли своей цели», – говорится в заявлении.
Йеменское движение «Ансар Аллах» атакует корабли в Красном море с осени 2023 г. в знак солидарности с палестинской группировкой «Хамас». Западные страны на фоне атак на торговые суда в Красном море объявили о начале операции «Страж процветания» в декабре 2023 г. 12 февраля 2024 г. аналогичную операцию начал Евросоюз.