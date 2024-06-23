Хуситы сообщили об атаке на суда в израильском порту Хайфа

Он уточнил, что две операции были проведены совместно с иракским исламским сопротивлением. Удары были нанесены с помощью дронов по двум цементовозам и двум сухогрузам. Сариа уточнил, что корабли принадлежали компаниям, нарушившим решение о запрете захода в порты Палестины. Также с использованием дронов в Средиземном море было атаковано судно Shorthorn Express, следовавшее в Хайфу.