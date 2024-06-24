Путин поблагодарил Ким Чен Ына за гостеприимство
Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за прием и сердечное гостеприимство во время его поездки в республику. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Этот государственный визит имел особое значение: он обеспечил вывод отношений между Москвой и Пхеньяном на беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Отныне перед нашими странами открываются новые горизонты для плодотворного сотрудничества в самых различных областях», – отметил Путин.
Президент РФ добавил, что будет рад продолжить конструктивный диалог и тесную совместную работу с КНДР, подчеркнув, что Ким Чен Ына всегда ждут в гости в России.
Путин находился с официальным визитом в КНДР 18 и 19 июня. В Пхеньяне состоялись российско-корейские переговоры в узком и расширенном составах, по итогам встречи был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Подписанное соглашение предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Также Москва и Пхеньян договорились о сотрудничестве в сферах торговли, экономики, инвестиций и технологий, включая совместные исследования в области космоса, мирной ядерной энергии, искусственного интеллекта и др. Договор заключен бессрочно.