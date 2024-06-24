Трое полицейских в Баку убиты при задержании злоумышленника
В поселке Шувалан Хазарского района Баку трое сотрудников полиции и один мирный житель были убиты при попытке задержания неоднократно судимого и находящегося в розыске Ровшана Аллахвердиева. Об этом сообщает «Sputnik Азербайджан» со ссылкой на совместное заявление МВД и Генеральной прокуратуры республики.
Аллахвердиев оказал вооруженное сопротивление сотрудникам полиции при попытке его задержания. Злоумышленник пытался прикрыться находившимися с ним членами семьи, а затем открыл по полицейским огонь из охотничьего ружья. Стрелявший был ликвидирован.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, следственные действия продолжаются.
Вечером 23 июня неизвестные обстреляли в Дербенте и Махачкале два православных храма, синагогу и пост ДПС. В Дагестане ввели режим контртеррористической операции (КТО). СК завел дело о теракте. В результате нападений в Дербенте и Махачкале погибли более 15 полицейских.
По состоянию на утро 24 июня активная фаза КТО завершена, продолжаются оперативные мероприятия и поиск пособников террористов. По информации НАК, ликвидированы пять боевиков: двое – в Дербенте, еще трое – в Махачкале. «РИА Новости» со ссылкой на силовые структуры пишет, что были уничтожены по меньшей мере шесть террористов. 24, 25 и 26 июня в Дагестане объявлены днями траура.