Евросоюз ввел санкции в отношении певца Шамана

В решении Совета ЕС от 24 июня относительно санкций против физических и юридических лиц значится певец Ярослав Дронов, известный как Шаман. Ограничения против него введены из-за того, что он участвовал в концертах, которые были организованы Кремлем. Певец также выступал на новых территориях России, что стало поводом для введения санкций против него.