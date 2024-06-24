Евросоюз ввел санкции в отношении певца Шамана
В решении Совета ЕС от 24 июня относительно санкций против физических и юридических лиц значится певец Ярослав Дронов, известный как Шаман. Ограничения против него введены из-за того, что он участвовал в концертах, которые были организованы Кремлем. Певец также выступал на новых территориях России, что стало поводом для введения санкций против него.
Кроме Шамана в черный список Евросоюза попали певица Полина Гагарина и актер Иван Охлобыстин.
Помимо персональных ограничений 24 июня Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России, направленный против энергетического, финансового и торгового секторов. ЕС в том числе ввел ограничения на транзит российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты. Он также запретил инвестиции для завершения проектов СПГ, таких как «Арктик СПГ – 2» и «Мурманск СПГ».