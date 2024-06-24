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Евросоюз ввел санкции в отношении певца Шамана

Ведомости

Евросоюз ввел санкции против певца Шамана, сообщается на сайте Совета Евросоюза (ЕС).

В решении Совета ЕС от 24 июня относительно санкций против физических и юридических лиц значится певец Ярослав Дронов, известный как Шаман. Ограничения против него введены из-за того, что он участвовал в концертах, которые были организованы Кремлем. Певец также выступал на новых территориях России, что стало поводом для введения санкций против него.

Кроме Шамана в черный список Евросоюза попали певица Полина Гагарина и актер Иван Охлобыстин.

Помимо персональных ограничений 24 июня Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России, направленный против энергетического, финансового и торгового секторов. ЕС в том числе ввел ограничения на транзит российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты. Он также запретил инвестиции для завершения проектов СПГ, таких как «Арктик СПГ – 2» и «Мурманск СПГ».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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