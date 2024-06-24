Небензя: в ООН обсудят атаку Украины по гражданской инфраструктуре Севастополя
Атака Украины на гражданскую инфраструктуру Севастополя снаряженными кассетными боевыми частями ракетами ATACMS будет обсуждаться на заседании Совета Безопасности ООН в июле. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
«Но мы без колебаний будем говорить о том, что делает киевский режим, спонсируемый Западом, либо о том, что они делают сейчас в финансовой сфере, пытаясь украсть российские деньги и отдать их», – заявил он, имея в виду ситуацию вокруг замороженных активов в Европе, доходы от которых Запад решил направить на закупку вооружений для Украины (цитата по ТАСС).
23 июня ВСУ обстреляли Севастополь ракетами ATACMS, которые Украине поставляют США. Четыре снаряда удалось сбить, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе. Ее обломки упали в районе городского пляжа. Ответственность за атаку Минобороны России возложило на США и Украину, поскольку применение такого оружия невозможно без участия американских военных специалистов.
24 июня официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел, комментируя удары ВСУ по Севастополю, заявила, что применение кассетных боеприпасов против населенных районов несовместимо с основополагающими принципами международного права вооруженных конфликтов.