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Небензя: в ООН обсудят атаку Украины по гражданской инфраструктуре Севастополя

Ведомости

Атака Украины на гражданскую инфраструктуру Севастополя снаряженными кассетными боевыми частями ракетами ATACMS будет обсуждаться на заседании Совета Безопасности ООН в июле. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Но мы без колебаний будем говорить о том, что делает киевский режим, спонсируемый Западом, либо о том, что они делают сейчас в финансовой сфере, пытаясь украсть российские деньги и отдать их», – заявил он, имея в виду ситуацию вокруг замороженных активов в Европе, доходы от которых Запад решил направить на закупку вооружений для Украины (цитата по ТАСС).

23 июня ВСУ обстреляли Севастополь ракетами ATACMS, которые Украине поставляют США. Четыре снаряда удалось сбить, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе. Ее обломки упали в районе городского пляжа. Ответственность за атаку Минобороны России возложило на США и Украину, поскольку применение такого оружия невозможно без участия американских военных специалистов.

24 июня официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел, комментируя удары ВСУ по Севастополю, заявила, что применение кассетных боеприпасов против населенных районов несовместимо с основополагающими принципами международного права вооруженных конфликтов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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