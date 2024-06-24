Небензя: в ООН обсудят атаку Украины по гражданской инфраструктуре Севастополя

«Но мы без колебаний будем говорить о том, что делает киевский режим, спонсируемый Западом, либо о том, что они делают сейчас в финансовой сфере, пытаясь украсть российские деньги и отдать их», – заявил он, имея в виду ситуацию вокруг замороженных активов в Европе, доходы от которых Запад решил направить на закупку вооружений для Украины (цитата по ТАСС).