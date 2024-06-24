В ООН назвали неприемлемым применение кассетных боеприпасов в Севастополе
Применение кассетных боеприпасов против мирных жителей противоречит принципами международного права. Об этом заявила «РИА Новости» официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел, комментируя удары ВСУ по Севастополю.
«Хотя кассетные боеприпасы сами по себе не запрещены международным гуманитарным правом, УВКПЧ ООН придерживается позиции, согласно которой их применение в населенных районах несовместимо с основополагающими принципами международного гуманитарного права», – сказала она, призвав страны отказаться от применения такого оружия.
23 июня ВСУ обстреляли Севастополь ракетами ATACMS американского производства. Четыре из них удалось сбить силами ПВО, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе. Ее обломки упали в районе городского пляжа. Ответственность за атаку Минобороны России возложило на США и Украину.
24 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США причастны к теракту в Севастополе. По его словам, американское вооружение, которое поставляется на Украину, не может быть использовано «без прямого участия американских военных, включая спутниковые возможности».
Тем же днем спецборт МЧС России доставил на лечение в Москву 22 пострадавших из Севастополя, включая 12 детей. Борт оснащен специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами. Пострадавших сопровождают врачи отряда «Центроспас» МЧС.