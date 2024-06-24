МИД России вызвал посла США Трейси из-за атаки ВСУ на Севастополь
Посла США в России Линн Трейси вызвали в МИД РФ, ей сделан демарш в связи с ракетным ударом по Севастополю. Об этом сообщает российское ведомство.
В МИДе заявили, что США поставляют ВСУ «самые современные вооружения», включая использованные Киевом против жителей Севастополя ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями. Кроме того, целенаведение и ввод полетных заданий также осуществляли американские военные специалисты. Подчеркивается, что США несут равную с Украиной ответственность за атаку.
«Послу было заявлено, что подобные действия Вашингтона, имеющие целью поощрить пронацистские власти Украины к продолжению боевых действий до “последнего украинца”, выдав разрешение на удары вглубь российской территории, безнаказанными не останутся. Ответные меры обязательно последуют», – сказано в заявлении.
Днем 23 июня ВСУ обстреляли Севастополь ракетами ATACMS производства США, сообщили в Минобороны РФ. Четыре снаряда удалось сбить, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе, ее обломки упали в районе городского пляжа. Ответственность за атаку Минобороны РФ возложило на США и Украину.
По последним данным, в результате атаки погибли четыре человека, включая двоих детей, еще 153 пострадали. 24 июня в Крыму и Севастополе объявлен днем траура.
Официальный МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее ритуальным преступлением, поскольку Киев специально выбрал для атаки православный праздник Святой Троицы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва «прекрасно понимает, кто за этим стоит». Удар по Севастополю он назвал «абсолютно варварским».