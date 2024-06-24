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МИД России вызвал посла США Трейси из-за атаки ВСУ на Севастополь

Ведомости

Посла США в России Линн Трейси вызвали в МИД РФ, ей сделан демарш в связи с ракетным ударом по Севастополю. Об этом сообщает российское ведомство.

В МИДе заявили, что США поставляют ВСУ «самые современные вооружения», включая использованные Киевом против жителей Севастополя ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями. Кроме того, целенаведение и ввод полетных заданий также осуществляли американские военные специалисты. Подчеркивается, что США несут равную с Украиной ответственность за атаку.

«Послу было заявлено, что подобные действия Вашингтона, имеющие целью поощрить пронацистские власти Украины к продолжению боевых действий до “последнего украинца”, выдав разрешение на удары вглубь российской территории, безнаказанными не останутся. Ответные меры обязательно последуют», – сказано в заявлении.

Днем 23 июня ВСУ обстреляли Севастополь ракетами ATACMS производства США, сообщили в Минобороны РФ. Четыре снаряда удалось сбить, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе, ее обломки упали в районе городского пляжа. Ответственность за атаку Минобороны РФ возложило на США и Украину. 

По последним данным, в результате атаки погибли четыре человека, включая двоих детей, еще 153 пострадали. 24 июня в Крыму и Севастополе объявлен днем траура.

Официальный МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее ритуальным преступлением, поскольку Киев специально выбрал для атаки православный праздник Святой Троицы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва «прекрасно понимает, кто за этим стоит». Удар по Севастополю он назвал «абсолютно варварским».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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