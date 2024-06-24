МИД России вызвал посла США Трейси из-за атаки ВСУ на Севастополь

В МИДе заявили, что США поставляют ВСУ «самые современные вооружения», включая использованные Киевом против жителей Севастополя ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями. Кроме того, целенаведение и ввод полетных заданий также осуществляли американские военные специалисты. Подчеркивается, что США несут равную с Украиной ответственность за атаку.