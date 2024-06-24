Песков назвал «абсолютно варварской» ракетную атаку на Севастополь
На Севастополь совершена варварская ракетная атака, Россия знает, кто за ней стоит и кто наводит ракеты на цели. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы видим, с одной стороны, абсолютно варварскую ракетную атаку в Крыму. Мы прекрасно понимаем, кто за этим стоит. Президент как раз на прошлой неделе неоднократно рассказывал, кто наводит на цели эти абсолютно сложные в технологическом плане ракеты, что это не украинцы, кто обеспечивает эти пуски и так далее. Это все прекрасно понятно», – отметил он.
Песков посоветовал журналистам задать «простой вопрос» коллегам в Европе и США, а также пресс-секретарям западных политиков, «зачем их правительства убивают российских детей». В то же время он подчеркнул, что Украина также причастна к этому преступлению.
Песков не стал делать выводы о том, можно ли считать атаку на Севастополь и теракт в Дагестане «событиями одного ряда». По его словам, сначала свою работу должны выполнить следственные органы, после этого уже можно будет делать какие-либо заключения.
Днем 23 июня вооруженные силы Украины обстреляли Севастополь ракетами ATACMS производства США, сообщили в Минобороны РФ. Четыре снаряда удалось сбить, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе, ее обломки упали в районе городского пляжа. В результате четыре человека, включая двоих детей, погибли. Еще 151 человек пострадал. Ответственность за атаку Минобороны РФ возложило на США и Украину. 24 июня в Крыму и Севастополе объявлен днем траура.
Вечером того же дня в Дербенте и Махачкале произошли теракты: вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате погибли 19 человек, включая 15 полицейских и четверо гражданских лиц. СК квалифицировал преступления по ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия) и ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия). 24, 25 и 26 июня в Дагестане объявлены днями траура.