Песков назвал «абсолютно варварской» ракетную атаку на Севастополь

«Мы видим, с одной стороны, абсолютно варварскую ракетную атаку в Крыму. Мы прекрасно понимаем, кто за этим стоит. Президент как раз на прошлой неделе неоднократно рассказывал, кто наводит на цели эти абсолютно сложные в технологическом плане ракеты, что это не украинцы, кто обеспечивает эти пуски и так далее. Это все прекрасно понятно», – отметил он.