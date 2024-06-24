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Песков назвал «абсолютно варварской» ракетную атаку на Севастополь

Ведомости

На Севастополь совершена варварская ракетная атака, Россия знает, кто за ней стоит и кто наводит ракеты на цели. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Мы видим, с одной стороны, абсолютно варварскую ракетную атаку в Крыму. Мы прекрасно понимаем, кто за этим стоит. Президент как раз на прошлой неделе неоднократно рассказывал, кто наводит на цели эти абсолютно сложные в технологическом плане ракеты, что это не украинцы, кто обеспечивает эти пуски и так далее. Это все прекрасно понятно», – отметил он.

Песков посоветовал журналистам задать «простой вопрос» коллегам в Европе и США, а также пресс-секретарям западных политиков, «зачем их правительства убивают российских детей». В то же время он подчеркнул, что Украина также причастна к этому преступлению.

Песков не стал делать выводы о том, можно ли считать атаку на Севастополь и теракт в Дагестане «событиями одного ряда». По его словам, сначала свою работу должны выполнить следственные органы, после этого уже можно будет делать какие-либо заключения.

Днем 23 июня вооруженные силы Украины обстреляли Севастополь ракетами ATACMS производства США, сообщили в Минобороны РФ. Четыре снаряда удалось сбить, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе, ее обломки упали в районе городского пляжа. В результате четыре человека, включая двоих детей, погибли. Еще 151 человек пострадал. Ответственность за атаку Минобороны РФ возложило на США и Украину. 24 июня в Крыму и Севастополе объявлен днем траура.

Вечером того же дня в Дербенте и Махачкале произошли теракты: вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате погибли 19 человек, включая 15 полицейских и четверо гражданских лиц. СК квалифицировал преступления по ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия) и ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия). 24, 25 и 26 июня в Дагестане объявлены днями траура.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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