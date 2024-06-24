Посол Антонов осудил отсутствие реакции властей США на теракт в Севастополе

Днем 23 июня вооруженные силы Украины обстреляли Севастополь ракетами ATACMS производства США, сообщили в Минобороны РФ. Четыре снаряда удалось сбить, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе, ее обломки упали в районе городского пляжа. В результате четыре человека, включая двоих детей, погибли. Еще 151 человек пострадал. Ответственность за атаку Минобороны РФ возложило на США и Украину.