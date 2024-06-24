Посол Антонов осудил отсутствие реакции властей США на теракт в Севастополе
Вашингтон пытается замолчать преступление Украины против мирного населения Севастополя, потому что поддерживает киевский режим, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Так дипломат прокомментировал отсутствие реакции официальных властей США на удар ракетами АТACMS, совершенный на полуостров 23 июня.
«Администрация [США] демонстративно поддерживает преступления киевского режима. <…> Гнев и негодование вызывают попытки Вашингтона замолчать ужасное преступление против граждан России», – цитирует Антонова Telegram-канал посольства РФ в Соединенных Штатах.
Дипломат также заявил, что «американцам не отсидеться за океаном и не уйти от ответственности».
Днем 23 июня вооруженные силы Украины обстреляли Севастополь ракетами ATACMS производства США, сообщили в Минобороны РФ. Четыре снаряда удалось сбить, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе, ее обломки упали в районе городского пляжа. В результате четыре человека, включая двоих детей, погибли. Еще 151 человек пострадал. Ответственность за атаку Минобороны РФ возложило на США и Украину.
Комментируя случившееся, член палаты представителей конгресса США республиканка Марджори Тейлор-Грин в соцсети X написала, что военные США не должны помогать Украине наносить удары по территории России. Она подчеркнула, что «единственная граница, которую должны защищать американские военные», – это граница США.