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Посол Антонов осудил отсутствие реакции властей США на теракт в Севастополе

Ведомости

Вашингтон пытается замолчать преступление Украины против мирного населения Севастополя, потому что поддерживает киевский режим, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Так дипломат прокомментировал отсутствие реакции официальных властей США на удар ракетами АТACMS, совершенный на полуостров 23 июня.

«Администрация [США] демонстративно поддерживает преступления киевского режима. <…> Гнев и негодование вызывают попытки Вашингтона замолчать ужасное преступление против граждан России», – цитирует Антонова Telegram-канал посольства РФ в Соединенных Штатах.

Дипломат также заявил, что «американцам не отсидеться за океаном и не уйти от ответственности».

Днем 23 июня вооруженные силы Украины обстреляли Севастополь ракетами ATACMS производства США, сообщили в Минобороны РФ. Четыре снаряда удалось сбить, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе, ее обломки упали в районе городского пляжа. В результате четыре человека, включая двоих детей, погибли. Еще 151 человек пострадал.  Ответственность за атаку Минобороны РФ возложило на США и Украину. 

Комментируя случившееся, член палаты представителей конгресса США республиканка Марджори Тейлор-Грин в соцсети X написала, что военные США не должны помогать Украине наносить удары по территории России. Она подчеркнула, что «единственная граница, которую должны защищать американские военные», – это граница США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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