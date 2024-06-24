В конгрессе США сравнили удар по Севастополю с атакой пляжа во Флориде
Военные США не должны помогать Украине наносить удары по территории России. Об этом заявила член палаты представителей конгресса США республиканка Марджори Тейлор-Грин в X, комментируя атаку ВСУ на Севастополь 23 июня.
«Этого не должно было случиться. Представьте, что Россия, используя российский спутник, выпустила кассетные боеприпасы по пляжу Флориды», – написала она.
Тейлор-Грин подчеркнула, что «единственная граница, которую должны защищать американские военные», – это граница США.
Днем 23 июня ВСУ обстреляли Севастополь ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Четыре снаряда удалось сбить, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе над городом, ее обломки упали в районе городского пляжа. Минобороны возложило ответственность за удар на США и Украину.
По последним данным, пострадал 151 человек, госпитализированы 82. Четыре человека, включая двоих детей, погибли. СК возбудил уголовное дело о теракте. 24 июня в Севастополе и в Крыму объявлен днем траура.