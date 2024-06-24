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В конгрессе США сравнили удар по Севастополю с атакой пляжа во Флориде

Ведомости

Военные США не должны помогать Украине наносить удары по территории России. Об этом заявила член палаты представителей конгресса США республиканка Марджори Тейлор-Грин в X, комментируя атаку ВСУ на Севастополь 23 июня.

«Этого не должно было случиться. Представьте, что Россия, используя российский спутник, выпустила кассетные боеприпасы по пляжу Флориды», – написала она. 

Тейлор-Грин подчеркнула, что «единственная граница, которую должны защищать американские военные», – это граница США.

Днем 23 июня ВСУ обстреляли Севастополь ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Четыре снаряда удалось сбить, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе над городом, ее обломки упали в районе городского пляжа. Минобороны возложило ответственность за удар на США и Украину. 

По последним данным, пострадал 151 человек, госпитализированы 82. Четыре человека, включая двоих детей, погибли. СК возбудил уголовное дело о теракте. 24 июня в Севастополе и в Крыму объявлен днем траура.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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