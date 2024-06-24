Лавров заявил об отсутствии сомнений в причастности США к теракту в Севастополе

23 июня ВСУ обстреляли Севастополь ракетами ATACMS производства США. Четыре снаряда удалось сбить, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе. Ее обломки упали в районе городского пляжа. Ответственность за атаку Минобороны России возложило на США и Украину. 24 июня российское внешнеполитическое ведомство вызвало посла США Линн Трейси в связи с атаками на Севастополь.