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Лавров заявил об отсутствии сомнений в причастности США к теракту в Севастополе

Ведомости

Причастность США к террористическому акту в Севастополе не подвергается сомнению, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником.

«Соответствующие компетентные органы делают все, чтобы незамедлительно установить заказчиков. Причастность Соединенных Штатов и их украинских подопечных нами не подвергается сомнению», – сказал он (цитата по ТАСС).

Лавров добавил, что американское вооружение, которое поставляется на Украину, не может быть использовано «без прямого участия американских военных, включая спутниковые возможности». Он также поблагодарил главу белорусского внешнеполитического ведомства за соболезнования.

23 июня ВСУ обстреляли Севастополь ракетами ATACMS производства США. Четыре снаряда удалось сбить, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе. Ее обломки упали в районе городского пляжа. Ответственность за атаку Минобороны России возложило на США и Украину. 24 июня российское внешнеполитическое ведомство вызвало посла США Линн Трейси в связи с атаками на Севастополь.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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