Лавров заявил об отсутствии сомнений в причастности США к теракту в Севастополе
Причастность США к террористическому акту в Севастополе не подвергается сомнению, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником.
«Соответствующие компетентные органы делают все, чтобы незамедлительно установить заказчиков. Причастность Соединенных Штатов и их украинских подопечных нами не подвергается сомнению», – сказал он (цитата по ТАСС).
Лавров добавил, что американское вооружение, которое поставляется на Украину, не может быть использовано «без прямого участия американских военных, включая спутниковые возможности». Он также поблагодарил главу белорусского внешнеполитического ведомства за соболезнования.
23 июня ВСУ обстреляли Севастополь ракетами ATACMS производства США. Четыре снаряда удалось сбить, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе. Ее обломки упали в районе городского пляжа. Ответственность за атаку Минобороны России возложило на США и Украину. 24 июня российское внешнеполитическое ведомство вызвало посла США Линн Трейси в связи с атаками на Севастополь.