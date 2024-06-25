МИД: Ким Чен Ын посетит Россию, когда будет база для подписания документов
Лидер Корейской Народно-Демократической республики (КНДР) Ким Чен Ын посетит Россию, когда будет наработана необходимая база для подписания документов. Об этом заявил в разговоре с «РИА Новости» замглавы российского внешнеполитического ведомства Андрей Руденко.
«Я думаю, как только сложатся все необходимые условия для такого визита и будет наработана определенная база для тех документов, которые должны быть подписаны на этом уровне, этот визит состоится», – сказал он. Руденко добавил, что у лидера КНДР есть приглашение посетить Россию. Она готова принять Кима, когда стороны договорятся о встрече.
Президент России Владимир Путин находился с официальным визитом в КНДР 18 и 19 июня. В Пхеньяне состоялись российско-корейские переговоры в узком и расширенном составах, по итогам встречи был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Договор предусматривает укрепление оборонного потенциала стран для предотвращения войны. Россия и КНДР также договорились помогать друг другу в случае, если одно из государств находится в состоянии войны из-за вооруженного вторжения.