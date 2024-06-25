МИД: Ким Чен Ын посетит Россию, когда будет база для подписания документов

«Я думаю, как только сложатся все необходимые условия для такого визита и будет наработана определенная база для тех документов, которые должны быть подписаны на этом уровне, этот визит состоится», – сказал он. Руденко добавил, что у лидера КНДР есть приглашение посетить Россию. Она готова принять Кима, когда стороны договорятся о встрече.