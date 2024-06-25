Путин: инициатива России способна урегулировать украинский конфликт

Путин счел реакцию Киева и Запада на предложенную им мирную инициативу предсказуемой. На пресс-конференции в Ханое по итогам государственного визита во Вьетнам он выразил уверенность, что такой «нигилизм» не будет длиться вечно. По его словам, предложение России «лежит на столе», но сроки начала переговоров зависят не от Москвы, а от других заинтересованных сторон. При этом он подчеркнул, что предложения России будут меняться в зависимости от ситуации на земле.