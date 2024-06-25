Путин: инициатива России способна урегулировать украинский конфликт

Путин: инициатива России способна урегулировать украинский конфликтПри этом Запад не захотел даже вникнуть в ее суть, отметил президент
Мирные предложения России действительно могут завершить конфликт на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам X Примаковских чтений. Его обращение зачитал помощник главы государства Юрий Ушаков.
«Рассчитываю, что в отличие от многих западных политиков, не пожелавших даже вникнуть в суть выдвинутой нами инициативы, участники форума подойдут к ее рассмотрению вдумчиво и рационально, смогут увидеть, что она реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию», – отметил российский лидер (цитата по ТАСС).
14 июня на встрече с руководством МИД России Путин назвал условия для прекращения огня и начала переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, снятие санкций, а также нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.
В Киеве инициативу отвергли. Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Швейцарии заявил, что Украина готова начать переговоры с Россией «уже завтра», но только при условии, что Москва будет уважать территориальную целостность страны. В США и НАТО заявили, что Путин не вправе ставить Украине условия о мире.
Путин счел реакцию Киева и Запада на предложенную им мирную инициативу предсказуемой. На пресс-конференции в Ханое по итогам государственного визита во Вьетнам он выразил уверенность, что такой «нигилизм» не будет длиться вечно. По его словам, предложение России «лежит на столе», но сроки начала переговоров зависят не от Москвы, а от других заинтересованных сторон. При этом он подчеркнул, что предложения России будут меняться в зависимости от ситуации на земле.