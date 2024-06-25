Медведев: в новых санкциях ЕС нет ничего пугающего

«Мы переживем это. Но мы не простим и не забудем, у нас хорошая память. Мы не оставим без ответа намерение причинить вред нашему народу – а санкции любого рода всегда бьют по людям и бизнесу, но не по властям. Мы тщательно зафиксируем этот случай посягательства на наши интересы и в самое ближайшее время предъявим наши требования – и не только экономические – враждебным странам. За это придется дорого заплатить», – подчеркнул он.