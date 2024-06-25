Медведев: в новых санкциях ЕС нет ничего пугающего
В новом 14-м пакете санкций Евросоюза (ЕС) против России нет ничего пугающего, но с каждым разом ограничения становятся все более бредовыми. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем англоязычном Telegram-канале.
«Мы переживем это. Но мы не простим и не забудем, у нас хорошая память. Мы не оставим без ответа намерение причинить вред нашему народу – а санкции любого рода всегда бьют по людям и бизнесу, но не по властям. Мы тщательно зафиксируем этот случай посягательства на наши интересы и в самое ближайшее время предъявим наши требования – и не только экономические – враждебным странам. За это придется дорого заплатить», – подчеркнул он.
Медведев отметил, что власти ЕС работают «в скучной и нетворческой манере». По его мнению, ЕС снова продемонстрировал, что готов пожертвовать суверенными интересами своих стран-членов и их граждан. Политик подчеркнул, что Россия от санкций «пострадала гораздо меньше, чем граждане и компании ЕС».
По оценкам на конце 2023 г., ущерб Европы от ограничений достиг $1,5 трлн. В выигрыше остались только американские компании-экспортеры, в Европе же наблюдается энергетический кризис, рост инфляции, увеличение внешнего долга стран-членов ЕС, разорение компаний и снижение уровня жизни граждан. Россия же, по утверждению Медведева, восстановила доходы, активно укрепляя свое присутствие на азиатских рынках.
24 июня Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России, направленный против энергетического, финансового и торгового секторов. В частности, ЕС ограничил поставки гелия, транзит российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты и запретил инвестиции, предоставление товаров и технологий для проектов СПГ, включая «Арктик СПГ – 2» и «Мурманск СПГ». Санкции также коснулись Системы передачи финансовых сообщений (СПФС), которая считается аналогом SWIFT.
Среди физлиц черный список пополнили певцы Шаман, Полина Гагарина, актер Иван Охлобыстин, актер и блогер Вячеслав Манучаров, телеведущая и депутат Московской городской думы Мария Киселева, гендиректор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский. Также под санкции попал и сам ИРИ, судоходная компания «Совкомфлот», международный детский центр «Артек», авиакомпания «Уральские авиалинии» и др.