Дания выделит более $21,6 млн для ускоренного вступления Украины и Молдавии в ЕС
Дания выделит 150 млн крон ($21,58 млн) на ускоренное вступление Украины и Молдавии в Евросоюз (ЕС), сообщается на сайте внешнеполитического ведомства страны.
«150 млн будут выделены к 2030 г. и конкретно помогут двум странам создать административные структуры и законодательство, необходимые для приближения к членству в ЕС», – сказано в сообщении МИД Дании.
Пресс-служба ведомства добавила, что в долгосрочной перспективе поддержка также будет направлена на страны Западных Балкан – кандидатов на вступление в союз. Переговоры о вступлении Молдавии и Украины в ЕС начнутся 25 июня в Люксембурге.
Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что расширение ЕС имеет значение для стабильности Европы. «Это укрепляет безопасность всех нас, когда страны, находящиеся в непосредственной близости от ЕС, усиливают свою европейскую опору», – сказал он.
21 июня президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению страны в ЕС. Главным переговорщиком от Молдавии назначена вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимова. В прошлом году ЕС также принял решение начать переговоры о вступлении в союз Украины. В апреле еврокомиссар по вопросам администрации и бюджета Йоханнес Хан сообщил, что присоединение Украины не случится раньше начала следующего семилетнего бюджетного плана в 2028 г.