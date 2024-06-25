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Дания выделит более $21,6 млн для ускоренного вступления Украины и Молдавии в ЕС

Ведомости

Дания выделит 150 млн крон ($21,58 млн) на ускоренное вступление Украины и Молдавии в Евросоюз (ЕС), сообщается на сайте внешнеполитического ведомства страны.

«150 млн будут выделены к 2030 г. и конкретно помогут двум странам создать административные структуры и законодательство, необходимые для приближения к членству в ЕС», – сказано в сообщении МИД Дании.

Пресс-служба ведомства добавила, что в долгосрочной перспективе поддержка также будет направлена на страны Западных Балкан – кандидатов на вступление в союз. Переговоры о вступлении Молдавии и Украины в ЕС начнутся 25 июня в Люксембурге.

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что расширение ЕС имеет значение для стабильности Европы. «Это укрепляет безопасность всех нас, когда страны, находящиеся в непосредственной близости от ЕС, усиливают свою европейскую опору», – сказал он.

21 июня президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению страны в ЕС. Главным переговорщиком от Молдавии назначена вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимова. В прошлом году ЕС также принял решение начать переговоры о вступлении в союз Украины. В апреле еврокомиссар по вопросам администрации и бюджета Йоханнес Хан сообщил, что присоединение Украины не случится раньше начала следующего семилетнего бюджетного плана в 2028 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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