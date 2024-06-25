Дания выделит более $21,6 млн для ускоренного вступления Украины и Молдавии в ЕС

21 июня президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению страны в ЕС. Главным переговорщиком от Молдавии назначена вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимова. В прошлом году ЕС также принял решение начать переговоры о вступлении в союз Украины. В апреле еврокомиссар по вопросам администрации и бюджета Йоханнес Хан сообщил, что присоединение Украины не случится раньше начала следующего семилетнего бюджетного плана в 2028 г.