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Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению Молдавии в ЕС

Ведомости

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению страны в Евросоюз (ЕС), сообщила пресс-служба главы государства.

«Республика Молдова выполнила все рекомендации Европейской комиссии. Таким образом, спустя два года после получения статуса страны-кандидата 25 июня состоится первая межправительственная конференция Молдова – ЕС, которая положит начало переговорам о вступлении», – приводит слова Санду пресс-служба.

Главным переговорщиком от Молдавии назначена вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимова. Президент отметила, что целью Молдавии является подготовка страны к вступлению в ЕС к 2030 г. По словам Санду, членство Молдавии в ЕС – единственный путь развития, который может обеспечить мир и благополучие граждан страны.

Молдавия получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в 2022 г. В мае европейский комиссар по вопросам администрации и бюджета Йоханнес Хан заявил, что Молдавия может стать членом Евросоюза до 2030 г., если власти страны докажут приверженность правовому государству и примут реформы, которые касаются правосудия. Он также выразил уверенность, что в ближайшее время начнутся переговоры по вступлению республики в ЕС. 14 июня постоянные представители стран ЕС согласовали начало переговоров о приеме Молдавии. Бельгийское председательство созовет первые межправительственные конференции 25 июня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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