Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению Молдавии в ЕС
Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению страны в Евросоюз (ЕС), сообщила пресс-служба главы государства.
«Республика Молдова выполнила все рекомендации Европейской комиссии. Таким образом, спустя два года после получения статуса страны-кандидата 25 июня состоится первая межправительственная конференция Молдова – ЕС, которая положит начало переговорам о вступлении», – приводит слова Санду пресс-служба.
Главным переговорщиком от Молдавии назначена вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимова. Президент отметила, что целью Молдавии является подготовка страны к вступлению в ЕС к 2030 г. По словам Санду, членство Молдавии в ЕС – единственный путь развития, который может обеспечить мир и благополучие граждан страны.
Молдавия получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в 2022 г. В мае европейский комиссар по вопросам администрации и бюджета Йоханнес Хан заявил, что Молдавия может стать членом Евросоюза до 2030 г., если власти страны докажут приверженность правовому государству и примут реформы, которые касаются правосудия. Он также выразил уверенность, что в ближайшее время начнутся переговоры по вступлению республики в ЕС. 14 июня постоянные представители стран ЕС согласовали начало переговоров о приеме Молдавии. Бельгийское председательство созовет первые межправительственные конференции 25 июня.