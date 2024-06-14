В ЕС согласовали начало переговоров о приеме Молдавии и Украины с 25 июня

Молдавия получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в 2022 г. В апреле 2024 г. президент Молдавии Майя Санду сообщила, что референдум может пройти 20 октября. В мае европейский комиссар по вопросам администрации и бюджета Йоханнес Хан заявил, что референдум по вопросу вступления Молдавии в Евросоюз не так важен с юридической точки зрения. Молдавия может стать членом Евросоюза до 2030 г., если власти страны реформируют правосудие и докажут приверженность правовому государству, подчеркнул он. Хан также выразил уверенность, что в ближайшее время начнутся переговоры по вопросу вступления республики в блок.