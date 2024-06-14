В ЕС согласовали начало переговоров о приеме Молдавии и Украины с 25 июня
Постоянные представители 27 стран Евросоюза согласовали начало переговоров о приеме в ЕС Молдавии и Украины с 25 июня, сообщило в социальной сети X (бывшая Twitter) представительство Бельгии, председательствующей в Совете ЕС.
«Послы принципиально договорились о рамках переговоров о вступлении Украины и Молдавии. Бельгийское председательство созовет первые межправительственные конференции 25 июня», – указано в сообщении.
Молдавия получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в 2022 г. В апреле 2024 г. президент Молдавии Майя Санду сообщила, что референдум может пройти 20 октября. В мае европейский комиссар по вопросам администрации и бюджета Йоханнес Хан заявил, что референдум по вопросу вступления Молдавии в Евросоюз не так важен с юридической точки зрения. Молдавия может стать членом Евросоюза до 2030 г., если власти страны реформируют правосудие и докажут приверженность правовому государству, подчеркнул он. Хан также выразил уверенность, что в ближайшее время начнутся переговоры по вопросу вступления республики в блок.
В декабре 2023 г. Евросоюз принял решение начать переговоры о вступлении Украины. В конце апреля 2024 г. Хан заявил, что вступление Украины в ЕС потребует увеличения бюджета сообщества на 20% (200 млрд евро) за семилетний период. Эта сумма соответствует 0,2% европейского ВВП, а серьезной проблемой станет подготовка к приему Украины в Евросоюз. Он также отметил, что не ожидает скорого присоединения Украины к сообществу – вступление страны до начала следующего семилетнего бюджетного плана в 2028 г. он назвал нереалистичным.