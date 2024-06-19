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Соцпартия Молдавии высказалась за развитие партнерских отношений с Россией

Ведомости

Оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) высказалась за развитие партнерских отношений с Россией. Об этом было заявлено на встрече руководства партии с послом РФ Олегом Васнецовым в Кишиневе.

«В ходе встречи стороны обсудили ряд актуальных тем, связанных с молдавско-российским сотрудничеством. Собеседники выразили общее мнение о том, что отношения сотрудничества между нашими странами должны развиваться и дальше во всех областях, представляющих взаимный интерес, на благо обоих народов», – говорится в сообщении партии, опубликованном на ее сайте.

24 декабря 2023 г. президент Молдавии Майя Санду заявила о планах участвовать в выборах главы государства в следующем году. В случае победы она пообещала предпринять все возможное для того, чтобы страну приняли в Евросоюз. В этот же день Санду попросила парламент организовать национальный референдум о членстве в ЕС осенью 2024 г. С тех пор отношения между Молдавией и Россией обострились.

16 апреля Санду сообщила о планах провести референдум о вступлении в Евросоюз. Предполагается, что голосование состоится 20 октября. На референдуме гражданам зададут вопрос: «вы за вступление Молдовы в Евросоюз?». «Объединившись за европейскую Молдову, мы добьемся успеха в достижении нашей общей цели – чтобы молдаване жили в мире, достоинстве и свободе в сильной европейской стране», – сказала Санду. 18 апреля 2024 г. официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что неотъемлемой частью проекта «европейская Молдова», за который молдаванам предлагается проголосовать на референдуме о вступлении в Евросоюз, является русофобия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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