Соцпартия Молдавии высказалась за развитие партнерских отношений с Россией
Оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) высказалась за развитие партнерских отношений с Россией. Об этом было заявлено на встрече руководства партии с послом РФ Олегом Васнецовым в Кишиневе.
«В ходе встречи стороны обсудили ряд актуальных тем, связанных с молдавско-российским сотрудничеством. Собеседники выразили общее мнение о том, что отношения сотрудничества между нашими странами должны развиваться и дальше во всех областях, представляющих взаимный интерес, на благо обоих народов», – говорится в сообщении партии, опубликованном на ее сайте.
24 декабря 2023 г. президент Молдавии Майя Санду заявила о планах участвовать в выборах главы государства в следующем году. В случае победы она пообещала предпринять все возможное для того, чтобы страну приняли в Евросоюз. В этот же день Санду попросила парламент организовать национальный референдум о членстве в ЕС осенью 2024 г. С тех пор отношения между Молдавией и Россией обострились.
16 апреля Санду сообщила о планах провести референдум о вступлении в Евросоюз. Предполагается, что голосование состоится 20 октября. На референдуме гражданам зададут вопрос: «вы за вступление Молдовы в Евросоюз?». «Объединившись за европейскую Молдову, мы добьемся успеха в достижении нашей общей цели – чтобы молдаване жили в мире, достоинстве и свободе в сильной европейской стране», – сказала Санду. 18 апреля 2024 г. официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что неотъемлемой частью проекта «европейская Молдова», за который молдаванам предлагается проголосовать на референдуме о вступлении в Евросоюз, является русофобия.