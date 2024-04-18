Захарова: русофобия стала неотъемлемой частью проекта «европейская Молдова»
Неотъемлемой частью проекта «европейская Молдова», за который молдаванам предлагается проголосовать на референдуме о вступлении в Евросоюз, является русофобия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
Захарова подчеркнула, что организация референдума по тому или иному вопросу – внутреннее дело государства.
«Нас просто беспокоит, что неотъемлемой составляющей так называемого проекта "европейская Молдова", за который молдаванам предлагается проголосовать в октябре, является русофобия», – сказала дипломат.
Официальный представитель МИДа отметила, что агрессивный антироссийский курс, которого придерживается руководство в Кишиневе, является «хорошо проплаченным мероприятием» и условием для вступления в Евросоюз и контакта с НАТО. По ее словам, так называемый «европейский проект» президента Молдавии Майи Санду перечеркивает демократию, свободу и права человека. Захарова упомянула репрессии против оппозиции и независимых СМИ в Молдавии и отметила, что «под видом евроинтеграции жителям навязывается чуждая неолиберальная повестка, включая нетрадиционные ценности».
«Принимая во внимание, что на обоих берегах Днестра проживает около 250 000 российских граждан, нас это не может не беспокоить», – сказала дипломат.
Также она выразила сомнение, что власти Молдавии смирятся с тем, что большинство жителей «не желает превращения своей страны в лишенный суверенитета придаток НАТО и ЕС, где к ним будут относиться как к людям второго сорта».
16 апреля Санду сообщила о планах провести референдум о вступлении в Евросоюз. Предполагается, что голосование состоится 20 октября. На референдуме гражданам зададут вопрос: «вы за вступление Молдовы в Евросоюз?». «Объединившись за европейскую Молдову, мы добьемся успеха в достижении нашей общей цели – чтобы молдаване жили в мире, достоинстве и свободе в сильной европейской стране», – сказала Санду.
ЕС объявил о получении Молдавией статуса кандидата на вступление в 2022 г. 24 декабря 2023 г. Санду сообщила о планах участвовать в выборах главы государства в следующем году. В случае победы она пообещала предпринять все возможное для того, чтобы страну приняли в Евросоюз. По ее мнению, присоединение к Евросоюзу позволит улучшить уровень жизни граждан Молдавии и защитить этнические меньшинства. В этот же день Санду попросила парламент организовать национальный референдум о членстве в ЕС осенью 2024 г.