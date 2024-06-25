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Кремль не стал комментировать освобождение Джулиана Ассанжа из тюрьмы

Ведомости

Кремль не располагает подробной информацией об освобождении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, поэтому воздержится от комментариев. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я оставляю без комментариев, потому что мы не знаем, о чем идет речь, что за сделка, была ли она, если была, то в чем она заключается. Давайте получим более подробную информацию, если она когда-то будет доступна», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, почему сделка произошла перед выборами в США.

Песков подчеркнул, что Кремль пока не понимает, о чем идет речь. По его словам, давать комментарии по поводу освобождения Ассанжа преждевременно – необходимо дождаться официального оглашения условий освобождения.

24 июня Ассанжа выпустили под залог из тюрьмы Белмарш в Великобритании. Основатель WikiLeaks заключил сделку с минюстом США: по данным The Washington Post, он согласился признать вину в получении и публикации секретных военных и дипломатических документов с 2009 по 2011 г.

Ассанж находился в тюрьме с апреля 2019 г. Ему были предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым в общей сложности предусмотрено до 175 лет тюрьмы. Они связаны с публикацией WikiLeaks десятков тысяч секретных документов правительства США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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