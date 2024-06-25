Кремль не стал комментировать освобождение Джулиана Ассанжа из тюрьмы
Кремль не располагает подробной информацией об освобождении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, поэтому воздержится от комментариев. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Я оставляю без комментариев, потому что мы не знаем, о чем идет речь, что за сделка, была ли она, если была, то в чем она заключается. Давайте получим более подробную информацию, если она когда-то будет доступна», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, почему сделка произошла перед выборами в США.
Песков подчеркнул, что Кремль пока не понимает, о чем идет речь. По его словам, давать комментарии по поводу освобождения Ассанжа преждевременно – необходимо дождаться официального оглашения условий освобождения.
24 июня Ассанжа выпустили под залог из тюрьмы Белмарш в Великобритании. Основатель WikiLeaks заключил сделку с минюстом США: по данным The Washington Post, он согласился признать вину в получении и публикации секретных военных и дипломатических документов с 2009 по 2011 г.
Ассанж находился в тюрьме с апреля 2019 г. Ему были предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым в общей сложности предусмотрено до 175 лет тюрьмы. Они связаны с публикацией WikiLeaks десятков тысяч секретных документов правительства США.