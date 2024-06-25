Кремль не стал комментировать освобождение Джулиана Ассанжа из тюрьмы

«Я оставляю без комментариев, потому что мы не знаем, о чем идет речь, что за сделка, была ли она, если была, то в чем она заключается. Давайте получим более подробную информацию, если она когда-то будет доступна», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, почему сделка произошла перед выборами в США.