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FAZ: лидеры ЕС договорились переназначить фон дер Ляйен на пост главы ЕК

Ведомости

Лидеры ЕС согласились с переназначением Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомисии (ЕК), а также с назначениями португальского экс-премьера Антониу Кошта на пост главы Совета ЕС и главы эстонcкого кабмина Каи Каллас на пост комиссара по иностранным делам. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на источники.

По информации FAZ, сделку о кадровых расстановках заключили переговорщики от трех «партийных семей». Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и премьер-министр Польши Дональд Туск выступили от лица Европейской народной партии (ЕНП), канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Испании Педро Санчес – от социал-демократов, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте – от либералов.

С 27 по 28 июня главы стран - членов ЕС соберутся в Брюсселе на Европейский совет, в ходе которого будет принят кадровый пакет.

В апреле Politico со ссылкой на источники в структурах ЕС писало, что фон дер Ляйен могут не переизбрать. По словам собеседников издания, глава ЕК ошибочно полагала, что ей все сойдет с рук, поэтому некоторые ошибки теперь используются против нее. В частности, сложные отношения сложились у фон дер Ляйен с Парижем. В конце мая Politico сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон собирается поддержать кандидатуру бывшего премьер-министра Италии Марио Драги на пост председателя ЕК.

Урсула фон дер Ляйен занимает пост председателя ЕК с декабря 2019 г. Она стала первой женщиной в этой должности. До этого занимала посты министра по делам семьи, министра труда и социальных вопросов, а также возглавляла минобороны ФРГ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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