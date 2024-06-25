FAZ: лидеры ЕС договорились переназначить фон дер Ляйен на пост главы ЕК
Лидеры ЕС согласились с переназначением Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомисии (ЕК), а также с назначениями португальского экс-премьера Антониу Кошта на пост главы Совета ЕС и главы эстонcкого кабмина Каи Каллас на пост комиссара по иностранным делам. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на источники.
По информации FAZ, сделку о кадровых расстановках заключили переговорщики от трех «партийных семей». Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и премьер-министр Польши Дональд Туск выступили от лица Европейской народной партии (ЕНП), канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Испании Педро Санчес – от социал-демократов, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте – от либералов.
С 27 по 28 июня главы стран - членов ЕС соберутся в Брюсселе на Европейский совет, в ходе которого будет принят кадровый пакет.
В апреле Politico со ссылкой на источники в структурах ЕС писало, что фон дер Ляйен могут не переизбрать. По словам собеседников издания, глава ЕК ошибочно полагала, что ей все сойдет с рук, поэтому некоторые ошибки теперь используются против нее. В частности, сложные отношения сложились у фон дер Ляйен с Парижем. В конце мая Politico сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон собирается поддержать кандидатуру бывшего премьер-министра Италии Марио Драги на пост председателя ЕК.
Урсула фон дер Ляйен занимает пост председателя ЕК с декабря 2019 г. Она стала первой женщиной в этой должности. До этого занимала посты министра по делам семьи, министра труда и социальных вопросов, а также возглавляла минобороны ФРГ.