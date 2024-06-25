ТАСС: протестующие ворвались в здание парламента Кении

Сегодня в парламенте в третьем чтении проходило голосование по проекту бюджета с учетом повышения налогов. Корреспондент Reuters передает, что полиция попыталась помешать штурму, в результате чего погибли минимум пять протестующих. Агентство сообщает, что часть здания парламента была подожжена. Митинги и столкновения произошли также в ряде других городов по всей стране.