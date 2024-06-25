ТАСС: протестующие ворвались в здание парламента Кении
В Кении недовольные введением дополнительных налогов граждане ворвались в здание парламента. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Сегодня в парламенте в третьем чтении проходило голосование по проекту бюджета с учетом повышения налогов. Корреспондент Reuters передает, что полиция попыталась помешать штурму, в результате чего погибли минимум пять протестующих. Агентство сообщает, что часть здания парламента была подожжена. Митинги и столкновения произошли также в ряде других городов по всей стране.
Недовольство кенийцев вызвали планы правительства повысить доходы за счет введения дополнительных налогов. Один из протестующих заявил корреспонденту Reuters, что они будут добиваться роспуска парламента. Слышны были также призывы к отставке президента Кении Уильяма Руто, передает агентство.
Посольство России в Кении в связи с обострением внутриполитической обстановки призвало граждан РФ, находящихся в республике, в ближайшие дни избегать посещения мест скопления людей в Найроби, Момбасе, Кисуму, Какамега, Элдорет, Накуру, Наньюки, Ньери, Кисии, Килифи, Эмбу и Керичо. По информации посольства, 27 июня возможна блокировка протестующими основных подъездных дорог в Найроби.