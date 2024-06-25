Правительство хочет усилить наказание за мятеж

Существующую ст. 279 УК РФ (вооруженный мятеж) правительство предлагает разбить на три части. Предусмотренные законопроектом ч. 1 и ч. 2 указанной статьи предусматривают ответственность за, соответственно, организацию вооруженного мятежа или руководство им (наказание от 15 до 20 лет лишения свободы с ограничением свободы до двух лет) и участие в мятеже (от 12 до 20 лет с ограничением свободы до двух лет). Ч. 3 ст. 279 УК в случае принятия поправок будет предусматривать ответственность за причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия в ходе вооруженного мятежа – от 15 до 20 лет со штрафом в размере от 500 000 руб. до 1 млн руб. или в размере зарплаты или иного дохода за период от двух до пяти лет с ограничением свободы от одного года до двух лет или пожизненное лишение свободы.