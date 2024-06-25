Правительство хочет усилить наказание за мятеж

Правительство хочет усилить наказание за мятежЕго ужесточат вплоть до пожизненного
Ответственность за вооруженный мятеж в Уголовном кодексе (УК) будет ужесточена. Такие поправки правительство России подготовило после вооруженного мятежа, организованного основателем и владельцем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Поправки предусматривают дифференциацию наказания за подобные преступления в зависимости от роли виновных (организатор либо участник), а также освобождение от ответственности в связи с добровольным и своевременным сообщением властям о готовящемся преступлении.
Существующую ст. 279 УК РФ (вооруженный мятеж) правительство предлагает разбить на три части. Предусмотренные законопроектом ч. 1 и ч. 2 указанной статьи предусматривают ответственность за, соответственно, организацию вооруженного мятежа или руководство им (наказание от 15 до 20 лет лишения свободы с ограничением свободы до двух лет) и участие в мятеже (от 12 до 20 лет с ограничением свободы до двух лет). Ч. 3 ст. 279 УК в случае принятия поправок будет предусматривать ответственность за причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия в ходе вооруженного мятежа – от 15 до 20 лет со штрафом в размере от 500 000 руб. до 1 млн руб. или в размере зарплаты или иного дохода за период от двух до пяти лет с ограничением свободы от одного года до двух лет или пожизненное лишение свободы.
Как прошел мятеж
Вооруженный мятеж Евгения Пригожина продлился чуть более суток – с вечера 23 июня по вечер 24 июня 2023 г. Утром 24 июня президент России Владимир Путин выступил с видеообращением по поводу случившегося. Он назвал мятеж «ударом в спину нашей стране и нашему народу» и пообещал наказание тем, кто «встал на путь шантажа и террористических методов». Президент завершил свое выступление призывом к тем, «кого пытаются втянуть в это преступление», не совершать «роковую и трагическую, непоправимую ошибку» и прекратить участие в преступных действиях.
Вечером 24 июня близкий к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко Telegram-канал «Пул первого» сообщил, что Пригожин принял предложение остановить движение по территории России. Стороны пришли к соглашению «о недопустимости развязывания кровавой бойни» на территории РФ. 26 июня Путин предложил участникам ЧВК «Вагнер», которые участвовали в мятеже, но «остановились у последней черты», подписать контракты с Минобороны или другими силовыми ведомствами.
27 июня центр общественных связей ФСБ сообщил о прекращении уголовного дела о вооруженном мятеже в связи с тем, что его участники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления. Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области 23 августа 2023 г.
Кроме того, правительство предлагает освобождать участников или организаторов вооруженного мятежа от уголовной ответственности в случае, если они добровольно и своевременно сообщили властям о готовящемся преступлении или иным образом способствовали предотвращению дальнейшего ущерба интересам России, если в их действиях не содержится иного состава преступления. Такой порядок применяется к лицам, совершившим государственную измену (ст. 275 УК), участвовавшим в шпионаже (ст. 276 УК) или насильственном захвате власти (ст. 278 УК).
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что действующая редакция ст. 279 УК не предусматривает дифференциацию мер ответственности, тогда как вооруженный мятеж «обладает сходной с террористической и диверсионной деятельностью степенью общественной опасности». Также правительство обращает внимание на наличие оценочного термина «активное» в отношении деяния «участие» в существующей диспозиции указанной статьи, что не характерно для уголовного закона. Предлагаемое кабмином освобождение участников и организаторов мятежа от уголовной ответственности будет мотивировать отказаться от продолжения противоправных действий, отмечается в пояснительной записке. Правительственный законопроект был изучен в Верховном суде РФ (копия официального отзыва есть у «Ведомостей»). Замечаний и предложений по документу там не нашлось.
Законопроект направлен прежде всего на усиление ответственности организаторов именно этого преступления, говорит партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант. Вопреки сказанному в пояснительной записке к законопроекту ни в ст. 205 (терроризм), ни в ст. 206 (захват заложника), ни в ст. 281 (диверсия) усиленная ответственность организаторов не установлена, подчеркнул юрист. «На усиление ответственности направлено и изъятие слова «активное» применительно к участию в мятеже, что делает наказуемым любое участие в нем, независимо от степени его активности», – объяснил Клювгант. Прописанное в законопроекте создание мотивации для деятельного раскаяния участников мятежа с целью своевременного предотвращения мятежей в дальнейшем, по его мнению, «показывает самое серьезное отношение авторов законопроекта к угрозе вооруженных мятежей».
«Введение такой статьи, с одной стороны, реакция на события годичной давности, с другой стороны, превентивная мера на будущее», – согласен политолог Павел Склянчук. Введение такого закона должно «успокоить общество в части безопасности конституционного строя», – добавил он. Мятеж год назад был для власти «большим шоком», считает глава «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Законопроект учитывает «реалии, которые там были», резюмирует он.