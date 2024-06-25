Небензя: Россия приветствует решение ряда стран признать государство Палестину
Россия приветствует решение целого ряда карибских и европейских государств о признании Палестины как государства, заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности.
По его словам, признав Палестину, государства «на деле подтвердили готовность к исправлению исторической несправедливости, когда одно государство [Израиль] получает членство ООН в 1948 г., а другое лишено этого законного права на протяжении трех четвертей века».
Небензя также потребовал от Израиля отказаться от операции в Рафахе и призвал все стороны «к немедленному безусловному прекращению огня, освобождению заложников и задержанных палестинцев». По его словам, необходимо начать переговорный процесс на равноправной основе между палестинцами и израильтянами, итогом которого стало бы создание палестинского государства в границах 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме.
«Убеждены, что членство Палестины в ООН только способствовало бы этому», – заявил Небензя.
28 мая Ирландия, Норвегия и Испания признали Палестину как независимое государство. Палестину также признали Армения, Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Румыния, Польша и Словакия.
4 июня парламент Словении принял решение признать Палестину независимым и суверенным государством.
3 июня спецдокладчики ООН призвали все страны мира признать независимость Палестины. Согласно их заявлению, для немедленного прекращения огня в Газе необходимо использовать все политические и дипломатические ресурсы.