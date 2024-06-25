Небензя: Россия приветствует решение ряда стран признать государство Палестину

Небензя также потребовал от Израиля отказаться от операции в Рафахе и призвал все стороны «к немедленному безусловному прекращению огня, освобождению заложников и задержанных палестинцев». По его словам, необходимо начать переговорный процесс на равноправной основе между палестинцами и израильтянами, итогом которого стало бы создание палестинского государства в границах 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме.