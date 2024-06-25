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Небензя: Россия приветствует решение ряда стран признать государство Палестину

Ведомости

Россия приветствует решение целого ряда карибских и европейских государств о признании Палестины как государства, заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности.

По его словам, признав Палестину, государства «на деле подтвердили готовность к исправлению исторической несправедливости, когда одно государство [Израиль] получает членство ООН в 1948 г., а другое лишено этого законного права на протяжении трех четвертей века».

Небензя также потребовал от Израиля отказаться от операции в Рафахе и призвал все стороны «к немедленному безусловному прекращению огня, освобождению заложников и задержанных палестинцев». По его словам, необходимо начать переговорный процесс на равноправной основе между палестинцами и израильтянами, итогом которого стало бы создание палестинского государства в границах 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме.

«Убеждены, что членство Палестины в ООН только способствовало бы этому», – заявил Небензя.

28 мая Ирландия, Норвегия и Испания признали Палестину как независимое государство. Палестину также признали Армения, Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Румыния, Польша и Словакия.

4 июня парламент Словении принял решение признать Палестину независимым и суверенным государством.

3 июня спецдокладчики ООН призвали все страны мира признать независимость Палестины. Согласно их заявлению, для немедленного прекращения огня в Газе необходимо использовать все политические и дипломатические ресурсы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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