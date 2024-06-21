Советник офиса Нетаньяху предупредил Армению о последствиях признания Палестины
Решение Армении признать Палестину в качестве независимого и суверенного государства будет иметь серьезные долгосрочные последствия для отношений республики и Израиля. Об этом заявил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале.
«Признание Арменией палестинского государства является призом для террористов и убийц из "Хамаса" и других палестинских группировок», – подчеркнул Гендельман.
21 июня Армения признала Палестину в качестве независимого государства. МИД республики отметил, что страна присоединилась к резолюциям Генассамблеи ООН, которые направлены на прекращение огня в секторе Газа. Согласно заявлению, принцип «двух государств» является единственным способом гарантировать, что палестинцы и израильтяне смогут «реализовать свои законные чаяния».
Секретарь исполкома Организации освобождения Палестины Хусейн аш-Шейх приветствовал признание Арменией Палестины и поблагодарил Ереван за это решение.
28 мая Палестину как независимое государство признали Ирландия, Норвегия и Испания. Среди других стран Евросоюза, которые признали Палестину, – Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Румыния, Польша и Словакия. 4 июня парламент Словении принял решение признать Палестину независимым и суверенным государством.
3 июня спецдокладчики ООН в своем заявлении призвали все страны мира признать независимость Палестины. Они настояли на использовании всех политических и дипломатических ресурсов для немедленного прекращения огня в Газе.