Армения признала Палестину в качестве независимого государства

3 июня спецдокладчики ООН в своем заявлении призвали все страны мира признать независимость Палестины. Они настояли на использовании всех политических и дипломатических ресурсов для немедленного прекращения огня в секторе Газа. Все это необходимо для достижения прочного мира на Ближнем Востоке и признания прав палестинского народа.