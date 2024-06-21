Армения признала Палестину в качестве независимого государства
Армения признала Палестину в качестве независимого и суверенного государства, сообщил МИД страны на официальном сайте.
«На различных международных площадках мы всегда выступали за мирное и всеобъемлющее урегулирование палестинского вопроса и поддерживаем принцип «двух государств» для решения израильско-палестинского конфликта. <...> На основании вышеизложенного и подтверждая свою приверженность международному праву и принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов, Республика Армения признает государство Палестина», – сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.
МИД Армении отметил, что страна присоединилась к резолюциям Генассамблеи ООН, которые направлены на прекращение огня в секторе Газа. Республика заинтересована в установлении мира и стабильности на Ближнем Востоке. Согласно заявлению, принцип «двух государств» является единственным способом гарантировать, что палестинцы и израильтяне смогут «реализовать свои законные чаяния».
28 мая Палестину как независимое государство признали Ирландия, Норвегия и Испания. Среди других стран Евросоюза, которые признали Палестину, – Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Румыния, Польша и Словакия. 4 июня парламент Словении принял решение признать Палестину независимым и суверенным государством.
3 июня спецдокладчики ООН в своем заявлении призвали все страны мира признать независимость Палестины. Они настояли на использовании всех политических и дипломатических ресурсов для немедленного прекращения огня в секторе Газа. Все это необходимо для достижения прочного мира на Ближнем Востоке и признания прав палестинского народа.