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Армения признала Палестину в качестве независимого государства

Ведомости

Армения признала Палестину в качестве независимого и суверенного государства, сообщил МИД страны на официальном сайте.

«На различных международных площадках мы всегда выступали за мирное и всеобъемлющее урегулирование палестинского вопроса и поддерживаем принцип «двух государств» для решения израильско-палестинского конфликта. <...> На основании вышеизложенного и подтверждая свою приверженность международному праву и принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов, Республика Армения признает государство Палестина», – сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

МИД Армении отметил, что страна присоединилась к резолюциям Генассамблеи ООН, которые направлены на прекращение огня в секторе Газа. Республика заинтересована в установлении мира и стабильности на Ближнем Востоке. Согласно заявлению, принцип «двух государств» является единственным способом гарантировать, что палестинцы и израильтяне смогут «реализовать свои законные чаяния».

28 мая Палестину как независимое государство признали Ирландия, Норвегия и Испания. Среди других стран Евросоюза, которые признали Палестину, – Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Румыния, Польша и Словакия. 4 июня парламент Словении принял решение признать Палестину независимым и суверенным государством.

3 июня спецдокладчики ООН в своем заявлении призвали все страны мира признать независимость Палестины. Они настояли на использовании всех политических и дипломатических ресурсов для немедленного прекращения огня в секторе Газа. Все это необходимо для достижения прочного мира на Ближнем Востоке и признания прав палестинского народа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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