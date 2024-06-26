Захарова выразила обеспокоенность молчанием Ассанжа после освобождения

«Меня очень напугало то, что он не сказал ни одного слова после того, как вышел из суда. Вы же прекрасно понимаете, человек, который выходит после стольких лет незаконного, несправедливого, унизительного преследования, человек, который является, в общем-то, певцом правды, певцом свободы, человек, который ставит правду и истину выше собственного благополучия,… имеет что сказать людям, которые поддерживали его на протяжении всех этих лет», – отметила она.