Захарова выразила обеспокоенность молчанием Ассанжа после освобождения
Молчание основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа выглядит пугающе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik, комментируя прекращение дела против Ассанжа.
«Меня очень напугало то, что он не сказал ни одного слова после того, как вышел из суда. Вы же прекрасно понимаете, человек, который выходит после стольких лет незаконного, несправедливого, унизительного преследования, человек, который является, в общем-то, певцом правды, певцом свободы, человек, который ставит правду и истину выше собственного благополучия,… имеет что сказать людям, которые поддерживали его на протяжении всех этих лет», – отметила она.
По словам Захаровой, такое поведение Ассанжа «говорит о многом». Она привела информацию из доклада ООН, согласно которой основатель WikiLeaks подвергался психологическим пыткам.
Слушание по делу Ассанжа состоялось 26 июня в суде на Сайпане. В рамках сделки с минюстом США основатель WikiLeaks признал себя виновным по одному обвинению в нарушении закона о шпионаже. Он указал на противоречивость законодательства США: как пояснил Ассанж, он полагал, что его действия защищает первая поправка к Конституции США. В то же время он признал, что нарушил закон о шпионаже.
Суд приговорил основателя WikiLeaks к пяти годам тюрьмы, которые он уже отбыл в британской тюрьме. США в рамках сделки согласились не выдвигать дополнительных обвинений против Ассанжа.
Основатель WikiLeaks был освобожден прямо в зале суда. После судебного заседания он не стал общаться с прессой. Ассанж уже вылетел на частном самолете в Австралию. Ожидается, что его борт приземлится в Канберре в 12:30 мск.
Ассанж находился за решеткой в Великобритании с 2019 г. США пытались добиться его экстрадиции. Ассанжу были предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозило до 175 лет тюрьмы. Обвинения были связаны с публикацией WikiLeaks десятков тысяч секретных документов правительства США, в том числе дипломатической переписки и информации о преступлениях американской армии в третьих странах.