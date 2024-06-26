Дело Ассанжа официально прекращено

В том же году уже шведский суд выдвинул против него обвинения в сексуальных домогательствах по заявлению двух девушек и вынес решение о его задержании. Ассанж уехал в Великобританию, где был также задержан, но через некоторое время выпущен на свободу под залог на время рассмотрения запроса об экстрадиции.