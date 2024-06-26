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Дело Ассанжа официально прекращено

Ведомости

Дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа официально прекращено, он был освобожден прямо в зале суда. 

«Похоже, что благодаря этому заявлению вы сможете выйти из зала суда свободным человеком», – заявила федеральный судья Рамона Манглона (цитата по The Guardian).

Слушание по делу Ассанжа состоялось 26 июня в суде на Сайпане. В рамках сделки с минюстом США основатель WikiLeaks признал себя виновным по единственному обвинению в нарушении закона о шпионаже. Он указал на противоречивость законодательства США: как пояснил Ассанж, он полагал, что его действия защищает первая поправка к Конституции США. В то же время он признал, что нарушил закон о шпионаже.

Суд приговорил основателя WikiLeaks к пяти годам тюрьмы, которые он уже отбыл в британской тюрьме. США в рамках сделки согласились не выдвигать дополнительных обвинений против Ассанжа.

Ассанжу также запрещено приезжать в США без специального разрешения, заявили в американском минюсте. Там уточнили, что частичное признание вины стало завершением разбирательства в США по его делу.

После окончания слушаний Ассанж вылетел на частном самолете в Австралию, следует из данных FlightAware. Ожидается, что его борт приземлится в Канберре в 12:30 мск.

В 2010 г. Ассанж стал фигурантом расследования по подозрению в нарушении американского Закона о шпионаже 1917 г. Впоследствии выяснилось, что обвинения против него были связаны с публикацией WikiLeaks десятков тысяч секретных документов правительства США, в том числе дипломатической переписки и информации о преступлениях американской армии в третьих странах.

В том же году уже шведский суд выдвинул против него обвинения в сексуальных домогательствах по заявлению двух девушек и вынес решение о его задержании. Ассанж уехал в Великобританию, где был также задержан, но через некоторое время выпущен на свободу под залог на время рассмотрения запроса об экстрадиции.

В 2011 г. суд Великобритании принял решение экстрадировать его в Швецию, но журналист укрылся в посольстве Эквадора, где находился с 2012 по 2019 г. В апреле 2019 г. эквадорские власти в лице бывшего президента Ленина Морено (2017-2021 гг.) отказали Ассанжу в праве на убежище. Его задержали и отправили в тюрьму Белмарш, где он провел 1901 день (более пяти лет).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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