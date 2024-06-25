Лула да Силва назвал освобождение Ассанжа «победой демократии»
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал освобождение основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа «победой демократии». Соответствующее заявление он сделал на своей официальной странице в соцсети Х.
«Сегодня мир стал немного лучше и менее несправедливым. Джулиан Ассанж освобожден после 1901 дня в тюрьме. Его освобождение и возвращение домой, хотя и с опозданием, представляют собой победу демократии и борьбу за свободу прессы», – написал он.
24 июня Ассанжа выпустили под залог из тюрьмы Белмарш в Великобритании. Основатель WikiLeaks заключил сделку с минюстом США. По информации The Washington Post, он согласился признать вину в получении и публикации секретных военных и дипломатических документов с 2009 по 2011 г. Сделка еще не завершена официально.
Ассанж находился в тюрьме с апреля 2019 г. Ему были предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым предусмотрено до 175 лет тюрьмы. Они связаны с публикацией WikiLeaks десятков тысяч секретных документов правительства США. 26 июня суд на Северных Марианских островах вынесет решение по делу – ожидается, что Ассанжа приговорят к 62 месяцам заключения. Он уже отбыл их в британской тюрьме.