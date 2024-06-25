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Лула да Силва назвал освобождение Ассанжа «победой демократии»

Ведомости

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал освобождение основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа «победой демократии». Соответствующее заявление он сделал на своей официальной странице в соцсети Х.

«Сегодня мир стал немного лучше и менее несправедливым. Джулиан Ассанж освобожден после 1901 дня в тюрьме. Его освобождение и возвращение домой, хотя и с опозданием, представляют собой победу демократии и борьбу за свободу прессы», – написал он.

24 июня Ассанжа выпустили под залог из тюрьмы Белмарш в Великобритании. Основатель WikiLeaks заключил сделку с минюстом США. По информации The Washington Post, он согласился признать вину в получении и публикации секретных военных и дипломатических документов с 2009 по 2011 г. Сделка еще не завершена официально.

Ассанж находился в тюрьме с апреля 2019 г. Ему были предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым предусмотрено до 175 лет тюрьмы. Они связаны с публикацией WikiLeaks десятков тысяч секретных документов правительства США. 26 июня суд на Северных Марианских островах вынесет решение по делу – ожидается, что Ассанжа приговорят к 62 месяцам заключения. Он уже отбыл их в британской тюрьме.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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