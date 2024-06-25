Лула да Силва назвал освобождение Ассанжа «победой демократии»

Ассанж находился в тюрьме с апреля 2019 г. Ему были предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым предусмотрено до 175 лет тюрьмы. Они связаны с публикацией WikiLeaks десятков тысяч секретных документов правительства США. 26 июня суд на Северных Марианских островах вынесет решение по делу – ожидается, что Ассанжа приговорят к 62 месяцам заключения. Он уже отбыл их в британской тюрьме.