Путин присвоил Зюганову звание Героя Труда

26 июня Зюганов получил еще одну награду – медаль «За содействие в организации выборов». Ее вручила Центральная избирательная комиссия (ЦИК). Медаль учредили в 2018 г., ею награждают тех, кто внес свой вклад в подготовку и проведение выборов, а также принимал участие в правовом обучении избирателей, профессиональной подготовке членов комиссий и других организаторов.