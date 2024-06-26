Путин присвоил Зюганову звание Героя Труда
Президент России Владимир Путин присвоил председателю центрального комитета и руководителю франции КПРФ в Госдуме Геннадию Зюганову звание Героя Труда. Глава государства подписал соответствующее распоряжение.
«За большие заслуги в развитии российской государственности, становлении гражданского общества и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Зюганову Геннадию Андреевичу», – говорится в документе.
26 июня Зюганов получил еще одну награду – медаль «За содействие в организации выборов». Ее вручила Центральная избирательная комиссия (ЦИК). Медаль учредили в 2018 г., ею награждают тех, кто внес свой вклад в подготовку и проведение выборов, а также принимал участие в правовом обучении избирателей, профессиональной подготовке членов комиссий и других организаторов.
Зюганов родился 26 июня 1944 г. Он окончил Орловский государственный педагогический институт и Академию общественных наук при ЦК КПСС, является доктором философских наук. В 1993 г. был избран председателем центрального исполнительного комитета КПРФ и депутатом Госдумы ФС РФ. Четырежды баллотировался на пост президента России и каждый раз занимал второе место.