Лавров назвал унизительным для Европы роль инструмента США

«Запад, пусть он сам там перебесится, я не знаю, как правильно назвать его состояние, но осознает, наконец, что у него есть собственные интересы, и он не должен быть инструментом в руках Вашингтона. Украина, да, для нынешнего режима это достойная роль инструмента в руках Вашингтона, а для Европы это, конечно, унизительно», – сказал он (цитата по ТАСС).