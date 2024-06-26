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Лавров назвал унизительным для Европы роль инструмента США

Ведомости

Киев достоин роли инструмента Вашингтона, в то время как для Европы это является унизительным. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на X Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

«Запад, пусть он сам там перебесится, я не знаю, как правильно назвать его состояние, но осознает, наконец, что у него есть собственные интересы, и он не должен быть инструментом в руках Вашингтона. Украина, да, для нынешнего режима это достойная роль инструмента в руках Вашингтона, а для Европы это, конечно, унизительно», – сказал он (цитата по ТАСС).

18 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала зависимость от США самой большой бедой Европы. По мнению Захаровой, США превратили страны Евросоюза не просто в своих сателлитов, а в «друзей американского народа» – по аналогии с термином из древнеримского права «друг римского народа». По ее словам, такие «друзья» лишались самостоятельности во внешних и внутренних делах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ноябре 2023 г. говорил, что Европа может представлять для России угрозу, поскольку находится под влиянием США. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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