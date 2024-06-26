Лавров назвал унизительным для Европы роль инструмента США
Киев достоин роли инструмента Вашингтона, в то время как для Европы это является унизительным. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на X Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».
«Запад, пусть он сам там перебесится, я не знаю, как правильно назвать его состояние, но осознает, наконец, что у него есть собственные интересы, и он не должен быть инструментом в руках Вашингтона. Украина, да, для нынешнего режима это достойная роль инструмента в руках Вашингтона, а для Европы это, конечно, унизительно», – сказал он (цитата по ТАСС).
18 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала зависимость от США самой большой бедой Европы. По мнению Захаровой, США превратили страны Евросоюза не просто в своих сателлитов, а в «друзей американского народа» – по аналогии с термином из древнеримского права «друг римского народа». По ее словам, такие «друзья» лишались самостоятельности во внешних и внутренних делах.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ноябре 2023 г. говорил, что Европа может представлять для России угрозу, поскольку находится под влиянием США.