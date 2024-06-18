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Захарова назвала зависимость от США самой большой бедой Европы

Ведомости

Самая большая беда европейцев – зависимость от Соединенных Штатов, а не Россия и россияне. Такое мнение высказала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представитель российского МИДа напомнила, что 14 июня президент России Владимир Путин на встрече в министерстве заявил, что тотальная зависимость Европы от США в военной, политической, технологической, идеологической и информационной сферах стала главной угрозой для европейцев.

По мнению Захаровой, США превратили страны Евросоюза не просто в своих сателлитов, а в «друзей американского народа» – по аналогии с термином из древнеримского права «друг римского народа». Такие «друзья» лишались самостоятельности во внешних и внутренних делах.

«Сегодня список amici praesidenti Americani достаточно велик. В нем состоят все те, кто думает не о своих гражданах, а выполняет волю, продиктованную ему из-за океана. И именно это – ровно это – самая большая беда европейцев. А никак не Россия и ее народ», – резюмировала Захарова.

17 июня Захарова заявила, что Западу и Киеву необходимо понять, что разумной альтернативы мирному плану Путина не существует. По ее словам, Киеву и Западу нужно прекратить «заниматься очковтирательством и ухищрениями», не вводить в заблуждение международную общественность, меняя местами причину и следствие украинского кризиса и пуская дискуссию по ложному следу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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