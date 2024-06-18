Захарова назвала зависимость от США самой большой бедой Европы

«Сегодня список amici praesidenti Americani достаточно велик. В нем состоят все те, кто думает не о своих гражданах, а выполняет волю, продиктованную ему из-за океана. И именно это – ровно это – самая большая беда европейцев. А никак не Россия и ее народ», – резюмировала Захарова.