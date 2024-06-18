Захарова назвала зависимость от США самой большой бедой Европы
Самая большая беда европейцев – зависимость от Соединенных Штатов, а не Россия и россияне. Такое мнение высказала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Представитель российского МИДа напомнила, что 14 июня президент России Владимир Путин на встрече в министерстве заявил, что тотальная зависимость Европы от США в военной, политической, технологической, идеологической и информационной сферах стала главной угрозой для европейцев.
По мнению Захаровой, США превратили страны Евросоюза не просто в своих сателлитов, а в «друзей американского народа» – по аналогии с термином из древнеримского права «друг римского народа». Такие «друзья» лишались самостоятельности во внешних и внутренних делах.
«Сегодня список amici praesidenti Americani достаточно велик. В нем состоят все те, кто думает не о своих гражданах, а выполняет волю, продиктованную ему из-за океана. И именно это – ровно это – самая большая беда европейцев. А никак не Россия и ее народ», – резюмировала Захарова.
17 июня Захарова заявила, что Западу и Киеву необходимо понять, что разумной альтернативы мирному плану Путина не существует. По ее словам, Киеву и Западу нужно прекратить «заниматься очковтирательством и ухищрениями», не вводить в заблуждение международную общественность, меняя местами причину и следствие украинского кризиса и пуская дискуссию по ложному следу.