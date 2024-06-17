Захарова: разумной альтернативы мирному плану Путина не существует
Западу и Киеву необходимо понять, что разумной альтернативы мирному плану президента России Владимира Путина не существует. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Чем быстрее они это осознают, тем раньше начнется процесс реального урегулирования и завершения боевых действий. В противном случае условия начала переговоров для них будут гораздо хуже», – подчеркнула представитель МИДа.
По словам Захаровой, Киеву и Западу нужно прекратить «заниматься очковтирательством и ухищрениями», не вводить в заблуждение международную общественность, меняя местами причину и следствие украинского кризиса и пуская дискуссию по ложному следу.
Прошедшую в Швейцарии мирную конференцию по Украине Захарова считает провальной – на нее явилась половина приглашенных участников. Те же, что приехали, не продемонстрировали единодушия.
«Уверены: в мире и далее будет укрепляться осознание того, что реальный путь к устойчивому урегулированию кризиса четко указан в мирной инициативе президента РФ В.В. Путина, которая была сформулирована в его выступлении в МИД России 14 июня», – сделала вывод представитель российского МИДа.
14 июня на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что Россия готова немедленно прекратить огонь на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины (ВСУ), если они начнут отвод своих подразделений за административные границы республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. После этого новые территориальные реалии должны быть зафиксированы международными договорами. Это предполагает и отмену всех западных санкций против России. Принципиальная позиция России – нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация. Безусловно, на Украине должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан.