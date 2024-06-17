Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Захарова: разумной альтернативы мирному плану Путина не существует

Ведомости

Западу и Киеву необходимо понять, что разумной альтернативы мирному плану президента России Владимира Путина не существует. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Чем быстрее они это осознают, тем раньше начнется процесс реального урегулирования и завершения боевых действий. В противном случае условия начала переговоров для них будут гораздо хуже», – подчеркнула представитель МИДа.

По словам Захаровой, Киеву и Западу нужно прекратить «заниматься очковтирательством и ухищрениями», не вводить в заблуждение международную общественность, меняя местами причину и следствие украинского кризиса и пуская дискуссию по ложному следу.

Прошедшую в Швейцарии мирную конференцию по Украине Захарова считает провальной – на нее явилась половина приглашенных участников. Те же, что приехали, не продемонстрировали единодушия.

«Уверены: в мире и далее будет укрепляться осознание того, что реальный путь к устойчивому урегулированию кризиса четко указан в мирной инициативе президента РФ В.В. Путина, которая была сформулирована в его выступлении в МИД России 14 июня», – сделала вывод представитель российского МИДа.

14 июня на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что Россия готова немедленно прекратить огонь на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины (ВСУ), если они начнут отвод своих подразделений за административные границы республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. После этого новые территориальные реалии должны быть зафиксированы международными договорами. Это предполагает и отмену всех западных санкций против России. Принципиальная позиция России – нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация. Безусловно, на Украине должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных