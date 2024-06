Лавров: РФ открыта к диалогу с Европой при признании территориальных реалий

24 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил в подкасте Generation Do It Yourself, что хотел бы продолжить диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Французский президент уточнил, что в последние несколько месяцев он не говорил с Путиным. В то же время он не исключил общения на ту или иную тему, включая вопрос атомных электростанций. Упомянув АЭС, Макрон не пояснил, о чем именно идет речь.