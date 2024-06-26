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Лавров: РФ открыта к диалогу с Европой при признании территориальных реалий

Ведомости

Россия открыта к диалогу с Европой при условии признания территориальных реалий, закрепленных в Конституции РФ. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на X Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

«Мы точно совершенно открыты к диалогу на основе признания реалий, во-первых, включая территориальные реалии, закрепленные в Конституции РФ, на основе отказа от дискриминации всего русского на Украине, отказа от героизации нацистов, превращения Украины в нормальное светское государство», – сказал он (цитата по ТАСС).

По мнению министра, эти условия «абсолютно достижимы». Он добавил, что такие «минимальные вещи» должны обеспечить «и нормальность Украины, и безопасность всего европейского региона». Лавров призвал Запад «перебеситься» и осознать, что «у него есть собственные интересы и он не должен быть инструментом в руках Вашингтона». Он отметил, что когда страны Европы «созреют», Москва «послушает, с чем они придут», и будет готова отреагировать.

24 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил в подкасте Generation Do It Yourself, что хотел бы продолжить диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Французский президент уточнил, что в последние несколько месяцев он не говорил с Путиным. В то же время он не исключил общения на ту или иную тему, включая вопрос атомных электростанций. Упомянув АЭС, Макрон не пояснил, о чем именно идет речь.

В Кремле заявили, что предпосылок для нормализации диалога с Францией не наблюдается. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Путин неоднократно заявлял о своей открытости к переговорам. Представитель Кремля подчеркнул, что никаких условий для этого не требуется.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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