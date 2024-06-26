Лавров: РФ открыта к диалогу с Европой при признании территориальных реалий
Россия открыта к диалогу с Европой при условии признания территориальных реалий, закрепленных в Конституции РФ. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на X Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».
«Мы точно совершенно открыты к диалогу на основе признания реалий, во-первых, включая территориальные реалии, закрепленные в Конституции РФ, на основе отказа от дискриминации всего русского на Украине, отказа от героизации нацистов, превращения Украины в нормальное светское государство», – сказал он (цитата по ТАСС).
По мнению министра, эти условия «абсолютно достижимы». Он добавил, что такие «минимальные вещи» должны обеспечить «и нормальность Украины, и безопасность всего европейского региона». Лавров призвал Запад «перебеситься» и осознать, что «у него есть собственные интересы и он не должен быть инструментом в руках Вашингтона». Он отметил, что когда страны Европы «созреют», Москва «послушает, с чем они придут», и будет готова отреагировать.
24 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил в подкасте Generation Do It Yourself, что хотел бы продолжить диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Французский президент уточнил, что в последние несколько месяцев он не говорил с Путиным. В то же время он не исключил общения на ту или иную тему, включая вопрос атомных электростанций. Упомянув АЭС, Макрон не пояснил, о чем именно идет речь.
В Кремле заявили, что предпосылок для нормализации диалога с Францией не наблюдается. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Путин неоднократно заявлял о своей открытости к переговорам. Представитель Кремля подчеркнул, что никаких условий для этого не требуется.