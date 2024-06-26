Лавров: РФ открыта к диалогу с Европой при признании территориальных реалий

По мнению министра, эти условия «абсолютно достижимы». Он добавил, что такие «минимальные вещи» должны обеспечить «и нормальность Украины, и безопасность всего европейского региона». Лавров призвал Запад «перебеситься» и осознать, что «у него есть собственные интересы и он не должен быть инструментом в руках Вашингтона». Он отметил, что когда страны Европы «созреют», Москва «послушает, с чем они придут», и будет готова отреагировать.