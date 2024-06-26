Китайскую журналистку депортировали из Швеции
Китайскую журналистку, которая более десяти лет вела в Швеции, по версии местных властей, деятельность, угрожающую безопасности королевства, пожизненно депортировали из страны. Об этом сообщил телеканал SVT.
По его данным, женщина прожила в Швеции почти 20 лет. Весной этого года правительство королевства приняло решение о ее депортации без права возвращения. Вид на жительство китаянки в Швеции был аннулирован.
Посольство Китая в Швеции назвало это дело клеветой и нападками. Сама журналистка отрицает, что представляет угрозу для безопасности страны.
В мае Bloomberg сообщил, что американские пограничники отправляют прибывших с каникул на родине китайских студентов, ранее обучавшихся и живших в США, обратно в Китай. По свидетельствам некоторых из них, перед этим пограничники спрашивали их, являются ли они членами Коммунистической партии Китая (КПК) и оплачивает ли китайское правительство их обучение в США.
По данным Statista, в последние годы число китайских студентов в США сокращалось и упало с 2019 г. на 22% до 289 526 в 2022/23 учебном году. Хотя главной причиной была пандемия, свою роль сыграло и ухудшение американо-китайских отношений.