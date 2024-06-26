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Китайскую журналистку депортировали из Швеции

Ведомости

Китайскую журналистку, которая более десяти лет вела в Швеции, по версии местных властей, деятельность, угрожающую безопасности королевства, пожизненно депортировали из страны. Об этом сообщил телеканал SVT.

По его данным, женщина прожила в Швеции почти 20 лет. Весной этого года правительство королевства приняло решение о ее депортации без права возвращения. Вид на жительство китаянки в Швеции был аннулирован.

Посольство Китая в Швеции назвало это дело клеветой и нападками. Сама журналистка отрицает, что представляет угрозу для безопасности страны.

В мае Bloomberg сообщил, что американские пограничники отправляют прибывших с каникул на родине китайских студентов, ранее обучавшихся и живших в США, обратно в Китай. По свидетельствам некоторых из них, перед этим пограничники спрашивали их, являются ли они членами Коммунистической партии Китая (КПК) и оплачивает ли китайское правительство их обучение в США.

По данным Statista, в последние годы число китайских студентов в США сокращалось и упало с 2019 г. на 22% до 289 526 в 2022/23 учебном году. Хотя главной причиной была пандемия, свою роль сыграло и ухудшение американо-китайских отношений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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