Китайскую журналистку депортировали из Швеции

В мае Bloomberg сообщил, что американские пограничники отправляют прибывших с каникул на родине китайских студентов, ранее обучавшихся и живших в США, обратно в Китай. По свидетельствам некоторых из них, перед этим пограничники спрашивали их, являются ли они членами Коммунистической партии Китая (КПК) и оплачивает ли китайское правительство их обучение в США.