В США начали искать агентов компартии среди китайских студентов

В последние годы в США также заметна борьба с институтами Конфуция по изучению китайского языка. Их работу курирует госканцелярия по распространению китайского языка за рубежом министерства образования КНР. И если еще в 2019 г. в США было 96 институтов, то на конец 2023 г. осталось всего пять. Американские вузы получали предупреждение о возможном лишении их федерального финансирования, если они решат сохранять институты Конфуция, пишет Bloomberg. Американские власти считают их еще одним инструментом влияния КПК.