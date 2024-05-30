В США начали искать агентов компартии среди китайских студентов

В США начали искать агентов компартии среди китайских студентовНаучные и культурные обмены Америки и Китая все больше страдают из-за политики
Американские пограничники отправляют прибывших с каникул на родине китайских студентов, ранее обучавшихся и живших в США, обратно в Китай без объяснения причин, пишет Bloomberg. По свидетельствам некоторых из них, перед этим пограничники спрашивали их, являются ли они членами Коммунистической партии Китая (КПК) и оплачивает ли китайское правительство их обучение в США.
В апреле 2024 г. посольство Китая в Вашингтоне заявило, что с июля 2021 г. из США было депортировано более 70 легальных китайских студентов.
По данным Statista, в последние годы число китайских студентов в США неуклонно сокращалось и упало с 2019 г. на 22% до 289 526 в 2022/23 учебном году. Хотя главной причиной была пандемия, свою роль сыграло и ухудшение американо-китайских отношений.
В последние годы в США также заметна борьба с институтами Конфуция по изучению китайского языка. Их работу курирует госканцелярия по распространению китайского языка за рубежом министерства образования КНР. И если еще в 2019 г. в США было 96 институтов, то на конец 2023 г. осталось всего пять. Американские вузы получали предупреждение о возможном лишении их федерального финансирования, если они решат сохранять институты Конфуция, пишет Bloomberg. Американские власти считают их еще одним инструментом влияния КПК.
Ранее в материалах СМИ об обвинениях против ученых из КНР, связанных с угрозой нацбезопасности и операциями влияния, часто фигурировала структура под названием «Патриотический единый фронт китайского народа». Это политическое объединение формально разных китайских партий под контролем КПК. В задачи фронта входит и работа с зарубежными ячейками и студентами, которые налаживают контакты на местах, но прежде всего с представителями китайского бизнеса и диаспоры в целом. Кроме того, пропагандистско-психологическими операциями похожего характера занимается управление внешних связей политуправления Центрального военного совета.
В ноябре 2018 г. минюст США анонсировал программу «Китайская инициатива» (КИ), направленную на выявление китайской агентуры в американской академической среде. По данным ведомства, Китай ответствен за 80% случаев экономического шпионажа. В докладе ФБР от 2019 г. говорится о попытках противников США использовать в своих целях американскую систему образования.
При президенте Джо Байдене КИ преобразовали в более точечную программу. По данным Bloomberg, ее объектом становится не столько профессорско-исследовательский состав, сколько студенты и сотрудники частных компаний, которых пограничники могут выслать без права обжалования. Что касается политики отказа в выдаче виз отдельной категории студентов, администрация Байдена ее тоже сохранила.
При этом в марте 2024 г. США и Китай продлили действие соглашения о научном сотрудничестве на полгода. Кроме того, количество совместных статей остается внушительным – с 2013 по 2022 г. было опубликовано 520 000 совместных американо-китайских исследований.
В 2022 г. министерство образования Китая отчиталось, что за последнее десятилетие более 80% китайских студентов вернулись домой после завершения учебы за границей. В 2001 г. домой возвращалось только 14%.
В Китае по-прежнему существует программа поддержки обучения студентов за рубежом, в том числе в США. Но в последние годы сложности для их притока в американские университеты создаются именно с американской стороны, которая стала ограничивать поступление на ряд специальностей, говорит аналитик учебно-кадрового центра China Professionals Полина Рысакова. Но, несмотря на все разногласия последних лет, китайские и американские университеты продолжают открывать новые совместные образовательные программы на базе вузов КНР.
Академическая сфера не сможет долго сопротивляться общему тренду на усиление соперничества между США и КНР, говорит эксперт РСМД Алексей Наумов. «Это объективный процесс ввиду цивилизационного характера этого противостояния», – сказал американист. Представители науки могут пытаться сохранить наработанное сотрудничество, но оно постепенно будет нарушено, хотя вряд ли исчезнет полностью. Кроме того, ослабление академических связей США и Китая продолжится вне зависимости от результатов американских президентских выборов, резюмировал Наумов.