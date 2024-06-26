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Посол России и замгендиректора МИД Израиля обсудили взаимодействие стран

Ведомости

Посол России Анатолий Викторов и заместитель генерального директора МИД Израиля Амир Вайсброд обсудили вопросы взаимодействия стран на международных площадках с учетом предстоящего председательства РФ в Совете Безопасности ООН. Об этом сообщило посольство России в Израиле.

Викторов подтвердил позицию России как постоянного члена Совбеза ООН по защите норм и принципов, закрепленных в Уставе всемирной организации. Посол акцентировал важность выполнения Совбезом ООН своего мандата по поддержанию международного мира и безопасности.

«Было условлено о продолжении контактов», – говорится в сообщении.

10 июня Совбез ООН принял разработанную США резолюцию по прекращению огня между Израилем и радикальной палестинской группировкой «Хамас» в секторе Газа.

Текст резолюции, принятый 14 голосами «за» при воздержавшейся России, «приветствует» предложение о перемирии и освобождении заложников, озвученное 31 мая президентом США Джо Байденом, и призывает «стороны полностью выполнить его условия без промедления и без каких-либо условий».

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября 2023 г., когда палестинская группировка «Хамас» атаковала южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших с палестинской стороны, как утверждают местные власти, превысило 37 000.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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