Посол России и замгендиректора МИД Израиля обсудили взаимодействие стран
Посол России Анатолий Викторов и заместитель генерального директора МИД Израиля Амир Вайсброд обсудили вопросы взаимодействия стран на международных площадках с учетом предстоящего председательства РФ в Совете Безопасности ООН. Об этом сообщило посольство России в Израиле.
Викторов подтвердил позицию России как постоянного члена Совбеза ООН по защите норм и принципов, закрепленных в Уставе всемирной организации. Посол акцентировал важность выполнения Совбезом ООН своего мандата по поддержанию международного мира и безопасности.
«Было условлено о продолжении контактов», – говорится в сообщении.
10 июня Совбез ООН принял разработанную США резолюцию по прекращению огня между Израилем и радикальной палестинской группировкой «Хамас» в секторе Газа.
Текст резолюции, принятый 14 голосами «за» при воздержавшейся России, «приветствует» предложение о перемирии и освобождении заложников, озвученное 31 мая президентом США Джо Байденом, и призывает «стороны полностью выполнить его условия без промедления и без каких-либо условий».
Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября 2023 г., когда палестинская группировка «Хамас» атаковала южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших с палестинской стороны, как утверждают местные власти, превысило 37 000.