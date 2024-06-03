Посол РФ в Израиле: силового решения ситуации в Газе добиться невозможно
В Израиле начинают понимать, что разрешить ситуацию в секторе Газа силовым способом без прямого диалога при помощи посредников не получится, заявил в эфире телеканала «Россия-24» посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.
Так дипломат прокомментировал сделку по возвращению удерживаемых в анклаве израильских заложников, представленную президентом США Джо Байденом 31 мая.
По словам Викторова, мировая практика показывает, что без политического урегулирования социально-экономические и гуманитарные проблемы можно решать только частично. Без решения главных вопросов конфликта это невозможно. Но в предложении Байдена не обсуждаются резолюции Совета безопасности и долгосрочное прекращение огня.
2 июня министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что страна ищет альтернативу правлению радикальной палестинской группировки «Хамас» в секторе Газа.
Военные действия и смена власти в анклаве приведут к достижению двух целей Израиля – избавлению от правления «Хамаса» и его военной мощи и возвращению удерживаемых в Газе израильских заложников. Галант подчеркнул, что Израиль не приемлет продолжения правления радикального движения в анклаве ни на одном из этапов переговорного процесса, направленного на прекращение огня.
Условия сделки между Израилем и «Хамасом» Байден представил в Белом доме 31 мая. Соглашение предусматривает прекращение огня на шесть недель и вывод войск из всех населенных районов сектора Газа.