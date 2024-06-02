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Шольц поддержал план США по урегулированию конфликта между Израилем и «Хамасом»

Ведомости

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху приветствовал сделку по возвращению заложников, представленную президентом США Джо Байденом 31 мая. Об этом рассказал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает газета Berliner Zeitung.

«Правительство Германии присоединяется к призыву Вашингтона: "Хамас" должен прекратить наконец свою убийственную деятельность и освободить заложников», – подчеркнул Хебештрайт.

По его словам, теперь появилась реальная перспектива прекращения боевых действий в секторе Газа и окончания войны. Хебештрайт уточнил, что Шольц также попросил Нетаньяху продолжить работу над предоставлением гуманитарной и медицинской помощи населению сектора Газа.

2 июня министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что страна ищет альтернативу правлению радикальной палестинской группировки «Хамас» в секторе Газа.

Военные действия и смена власти в анклаве приведут к достижению двух целей Израиля – избавлению от правления «Хамаса» и его военной мощи и возвращению удерживаемых в Газе израильских заложников. Галант подчеркнул, что Израиль на приемлет продолжения правления радикального движения в анклаве ни на одном из этапов переговорного процесса, направленного на прекращение огня.

В этот же день старший советник премьер-министра Израиля Офир Фаль заявил, что представленное США соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа необходимо проработать, но страна не отвергает сделку.

Условия сделки между Израилем и «Хамасом» Байден представил в Белом доме 31 мая. Соглашение предусматривает прекращение огня на шесть недель и вывод войск из всех населенных районов сектора Газа.

Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Количество погибших с палестинской стороны, согласно данным местных властей, уже превысило 36 000.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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