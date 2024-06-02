Советник Нетаньяху назвал «не очень хорошей» предложенную Байденом сделку

В последнем соглашении об освобождении заложников и прекращении огня, представленном на этой неделе президентом США Джо Байденом, есть «много деталей, которые необходимо проработать», сказал Фальк. По его словам, окончания боевых действий не будет до тех пор, «пока не будут достигнуты все наши цели». Выступление Байдена было «политической речью по тем или иным причинам», добавил он.