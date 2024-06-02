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Советник Нетаньяху назвал «не очень хорошей» предложенную Байденом сделку

Ведомости

Представленное США соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа необходимо проработать, но Израиль не отвергает сделку, заявил британской газете Sunday Times старший советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Офир Фаль.

В последнем соглашении об освобождении заложников и прекращении огня, представленном на этой неделе президентом США Джо Байденом, есть «много деталей, которые необходимо проработать», сказал Фальк. По его словам, окончания боевых действий не будет до тех пор, «пока не будут достигнуты все наши цели». Выступление Байдена было «политической речью по тем или иным причинам», добавил он.

Фальк подчеркнул, что Израиль не отвергает сделку, а израильские власти согласились на нее. Он напомнил, что условия еврейского государства по прекращению войны в секторе Газа не изменились – это «освобождение заложников и уничтожение “Хамаса” как террористической организации, осуществляющей геноцид».

«Это не очень хорошая сделка, но мы очень хотим освободить заложников, всех их», – сказал советник Нетаньяху (цитата по Times of Israel).

Палестинская группировка предварительно приветствовала инициативу Байдена, пишет Reuters. «Хамас», как указывает агентство, добивается гарантированного прекращения наступления в Газе, вывода «всех вторгшихся сил», свободного передвижения палестинцев и помощи анклаву в восстановлении.

Условия сделки между Израилем и «Хамасом» Байден представил в Белом доме 31 мая. Соглашение предусматривает прекращение огня на шесть недель и вывод войск из всех населенных районов сектора Газа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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