Советник Нетаньяху назвал «не очень хорошей» предложенную Байденом сделку
Представленное США соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа необходимо проработать, но Израиль не отвергает сделку, заявил британской газете Sunday Times старший советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Офир Фаль.
В последнем соглашении об освобождении заложников и прекращении огня, представленном на этой неделе президентом США Джо Байденом, есть «много деталей, которые необходимо проработать», сказал Фальк. По его словам, окончания боевых действий не будет до тех пор, «пока не будут достигнуты все наши цели». Выступление Байдена было «политической речью по тем или иным причинам», добавил он.
Фальк подчеркнул, что Израиль не отвергает сделку, а израильские власти согласились на нее. Он напомнил, что условия еврейского государства по прекращению войны в секторе Газа не изменились – это «освобождение заложников и уничтожение “Хамаса” как террористической организации, осуществляющей геноцид».
«Это не очень хорошая сделка, но мы очень хотим освободить заложников, всех их», – сказал советник Нетаньяху (цитата по Times of Israel).
Палестинская группировка предварительно приветствовала инициативу Байдена, пишет Reuters. «Хамас», как указывает агентство, добивается гарантированного прекращения наступления в Газе, вывода «всех вторгшихся сил», свободного передвижения палестинцев и помощи анклаву в восстановлении.
Условия сделки между Израилем и «Хамасом» Байден представил в Белом доме 31 мая. Соглашение предусматривает прекращение огня на шесть недель и вывод войск из всех населенных районов сектора Газа.