Министр обороны Израиля: страна ищет альтернативу «Хамас» в секторе Газа
Израиль ищет альтернативу правлению радикальной палестинской группировки «Хамас» в секторе Газа с привлечением других сил, заявил министр обороны страны Йоав Галант на совещании в штабе южного командования армии обороны Израиля. Об этом сообщает Ynet.
«Мы продвигаем альтернативу "Хамасу", в рамках которой проведем изоляцию территорий, устраним боевиков группировки и привлечем другие силы, которые позволят сформировать правящую альтернативу», – уточнил Галант.
По его словам, военные действия и смена власти в анклаве приведут к достижению двух целей Израиля – избавлению от правления «Хамаса» и его военной мощи и возвращению удерживаемых в Газе израильских заложников. Министр обороны Израиля подчеркнул, что страна на приемлет продолжения правления радикального движения в анклаве ни на одном из этапов переговорного процесса, направленного на прекращение огня.
2 мая старший советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Офир Фаль заявил, что представленное США соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа необходимо проработать, но Израиль не отвергает сделку. Он напомнил, что условия еврейского государства по прекращению войны в секторе Газа не изменились – это «освобождение заложников и уничтожение “Хамаса” как террористической организации».
По данным Reuters, палестинская группировка предварительно приветствовала инициативу администрации Джо Байдена. «Хамас» добивается гарантированного прекращения наступления в Газе, вывода «всех вторгшихся сил», свободного передвижения палестинцев и помощи анклаву в восстановлении.
Условия сделки между Израилем и «Хамасом» Байден представил в Белом доме 31 мая. Соглашение предусматривает прекращение огня на шесть недель и вывод войск из всех населенных районов сектора Газа.
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Количество погибших с палестинской стороны, согласно данным местных властей, уже превысило 36 000.