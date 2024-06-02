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Министр обороны Израиля: страна ищет альтернативу «Хамас» в секторе Газа

Ведомости

Израиль ищет альтернативу правлению радикальной палестинской группировки «Хамас» в секторе Газа с привлечением других сил, заявил министр обороны страны Йоав Галант на совещании в штабе южного командования армии обороны Израиля. Об этом сообщает Ynet.

«Мы продвигаем альтернативу "Хамасу", в рамках которой проведем изоляцию территорий, устраним боевиков группировки и привлечем другие силы, которые позволят сформировать правящую альтернативу», – уточнил Галант.

По его словам, военные действия и смена власти в анклаве приведут к достижению двух целей Израиля – избавлению от правления «Хамаса» и его военной мощи и возвращению удерживаемых в Газе израильских заложников. Министр обороны Израиля подчеркнул, что страна на приемлет продолжения правления радикального движения в анклаве ни на одном из этапов переговорного процесса, направленного на прекращение огня.

2 мая старший советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Офир Фаль заявил, что представленное США соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа необходимо проработать, но Израиль не отвергает сделку. Он напомнил, что условия еврейского государства по прекращению войны в секторе Газа не изменились – это «освобождение заложников и уничтожение “Хамаса” как террористической организации».

По данным Reuters, палестинская группировка предварительно приветствовала инициативу администрации Джо Байдена. «Хамас» добивается гарантированного прекращения наступления в Газе, вывода «всех вторгшихся сил», свободного передвижения палестинцев и помощи анклаву в восстановлении.

Условия сделки между Израилем и «Хамасом» Байден представил в Белом доме 31 мая. Соглашение предусматривает прекращение огня на шесть недель и вывод войск из всех населенных районов сектора Газа.

Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Количество погибших с палестинской стороны, согласно данным местных властей, уже превысило 36 000.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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