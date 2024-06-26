Небензя: в 2023 году более 1000 гражданских учреждений РФ подверглись атакам ВСУ
В 2023 г. более 1000 медицинских и образовательных учреждений на территории России были уничтожены или повреждены ВСУ, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
Он также заявил, что ВСУ ответственны за гибель 192 детей и нанесение увечий 554 детям на территории РФ за период с февраля 2022 г. по апрель 2024 г.
26 июня зампредседателя Следственного комитета России (СКР) Александр Федоров сообщил, что ущерб от действий ВСУ с 2022 г. в Донецкой и Луганской народных республиках, а также трех приграничных областях РФ превысил 730 млрд руб.