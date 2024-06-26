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СКР оценил ущерб от действий Киева в ЛНР, ДНР и трех областях в 734 млрд рублей

Ведомости

Ущерб от действий ВСУ с 2022 г. в Донецкой и Луганской народных республиках, а также трех приграничных областях РФ превысил 730 млрд руб., заявил зампредседателя Следственного комитета России (СКР) Александр Федоров.

По словам Федорова, данная оценка была предоставлена экспертами, которые проводили оценку уничтоженных объектов, расположенных в ДНР, ЛНР, Белгородской, Брянской и Ростовской областях за 2022-2023 гг.

«Исследовано более 70 000 домов и объектов инфраструктуры. Установлен ущерб на сумму свыше 734 млрд руб.», – сказал Федоров (цитата по «Интерфаксу»).

3 апреля президент РФ Владимир Путин сообщил, что за последние два года в четырех новых регионах России – Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях – завершены работы в общей сложности на 17 000 объектах. «За 2022–2023 гг. завершены работы на более чем 10 000 объектов только по линии федеральных заказчиков. Кроме того, за этот же период более 7000 объектов восстановлены регионами-шефами», – заявлял Путин.

После начала спецоперации вооруженные силы Украины регулярно атакуют регионы РФ, также диверсанты уже не раз пытались прорваться в приграничные области. Территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей были взяты под контроль российскими войсками после начала специальной военной операции на Украине. Впоследствии эти регионы по итогам референдумов вошли в состав РФ. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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