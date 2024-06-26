СКР оценил ущерб от действий Киева в ЛНР, ДНР и трех областях в 734 млрд рублей

3 апреля президент РФ Владимир Путин сообщил, что за последние два года в четырех новых регионах России – Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях – завершены работы в общей сложности на 17 000 объектах. «За 2022–2023 гг. завершены работы на более чем 10 000 объектов только по линии федеральных заказчиков. Кроме того, за этот же период более 7000 объектов восстановлены регионами-шефами», – заявлял Путин.