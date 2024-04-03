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Путин заявил о восстановлении 17 000 объектов в новых регионах России

Ведомости

За последние два года в четырех новых регионах России – Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях – завершены работы в общей сложности на 17 000 объектах, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«За 2022–2023 гг. завершены работы на более чем 10 000 объектов только по линии федеральных заказчиков. Кроме того, за этот же период более 7000 объектов восстановлены регионами-шефами», – сказал Путин в ходе церемонии открытия социальных и жилых объектов в новых субъектах, в которой он участвовал по видеосвязи.

Так, в Донецке появился Республиканский перинатальный центр имени профессора Владимира Чайки. Здание состоит из десяти отделений и рассчитано на 140 коек. В Луганске завершено восстановление спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике. В Мариуполе вводятся в эксплуатацию 10 многоквартирных жилых домов, а также готовится к сдаче здание филиала Волгоградской академии МВД России.

В ходе мероприятия президент напомнил, что к 2030 г. новые субъекты должны выйти на общероссийский уровень по ключевым показателям качества жизни людей и социально-экономического развития.

Территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей были взяты под контроль российскими войсками после начала специальной военной операции на Украине. Впоследствии эти регионы по итогам референдумов вошли в состав РФ. Власти Украины результаты референдумов не признают. С 19 октября 2022 г. в новых субъектах РФ введено военное положение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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