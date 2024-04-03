Путин заявил о восстановлении 17 000 объектов в новых регионах России
За последние два года в четырех новых регионах России – Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях – завершены работы в общей сложности на 17 000 объектах, сообщил президент РФ Владимир Путин.
«За 2022–2023 гг. завершены работы на более чем 10 000 объектов только по линии федеральных заказчиков. Кроме того, за этот же период более 7000 объектов восстановлены регионами-шефами», – сказал Путин в ходе церемонии открытия социальных и жилых объектов в новых субъектах, в которой он участвовал по видеосвязи.
Так, в Донецке появился Республиканский перинатальный центр имени профессора Владимира Чайки. Здание состоит из десяти отделений и рассчитано на 140 коек. В Луганске завершено восстановление спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике. В Мариуполе вводятся в эксплуатацию 10 многоквартирных жилых домов, а также готовится к сдаче здание филиала Волгоградской академии МВД России.
В ходе мероприятия президент напомнил, что к 2030 г. новые субъекты должны выйти на общероссийский уровень по ключевым показателям качества жизни людей и социально-экономического развития.
Территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей были взяты под контроль российскими войсками после начала специальной военной операции на Украине. Впоследствии эти регионы по итогам референдумов вошли в состав РФ. Власти Украины результаты референдумов не признают. С 19 октября 2022 г. в новых субъектах РФ введено военное положение.