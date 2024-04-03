Путин заявил о восстановлении 17 000 объектов в новых регионах России

«За 2022–2023 гг. завершены работы на более чем 10 000 объектов только по линии федеральных заказчиков. Кроме того, за этот же период более 7000 объектов восстановлены регионами-шефами», – сказал Путин в ходе церемонии открытия социальных и жилых объектов в новых субъектах, в которой он участвовал по видеосвязи.