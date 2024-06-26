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Путин и Мохбер обсудили сотрудничество России и Ирана в ключевых областях

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности главы Ирана Мохаммадом Мохбером. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран обсудили вопросы сотрудничества «во всех ключевых областях». Отмечается, что Путин и Мохбер выразили «особое удовлетворение» успешным взаимодействием в сфере энергетики и реализации масштабных инфраструктурных проектов.

Предыдущий телефонный разговор Путина и Мохбера состоялся 13 июня. Тогда речь шла о совместных проектах в энергетике и на транспорте. Кроме того, лидеры государств обсуждали отдельные вопросы сотрудничества на международной арене, в том числе в связи с председательством России в БРИКС.

10 июня исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани отметил, что сотрудничество с Россией имеет огромный потенциал расширения и будет все более плодотворным и успешным.

18 июня стало известно, что в марте российские власти впервые передали Ирану граждан для отбывания наказания на родине. Тогда генпрокурор РФ Игорь Краснов назвал «неполитизированное сотрудничество» в правоохранительной сфере «залогом успешного решения актуальных проблем и эффективной консолидации усилий по противодействию терроризму, экстремизму и транснациональной организованной преступности».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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