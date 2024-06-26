Путин и Мохбер обсудили сотрудничество России и Ирана в ключевых областях

Предыдущий телефонный разговор Путина и Мохбера состоялся 13 июня. Тогда речь шла о совместных проектах в энергетике и на транспорте. Кроме того, лидеры государств обсуждали отдельные вопросы сотрудничества на международной арене, в том числе в связи с председательством России в БРИКС.