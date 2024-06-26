Путин и Мохбер обсудили сотрудничество России и Ирана в ключевых областях
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности главы Ирана Мохаммадом Мохбером. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Лидеры двух стран обсудили вопросы сотрудничества «во всех ключевых областях». Отмечается, что Путин и Мохбер выразили «особое удовлетворение» успешным взаимодействием в сфере энергетики и реализации масштабных инфраструктурных проектов.
Предыдущий телефонный разговор Путина и Мохбера состоялся 13 июня. Тогда речь шла о совместных проектах в энергетике и на транспорте. Кроме того, лидеры государств обсуждали отдельные вопросы сотрудничества на международной арене, в том числе в связи с председательством России в БРИКС.
10 июня исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани отметил, что сотрудничество с Россией имеет огромный потенциал расширения и будет все более плодотворным и успешным.
18 июня стало известно, что в марте российские власти впервые передали Ирану граждан для отбывания наказания на родине. Тогда генпрокурор РФ Игорь Краснов назвал «неполитизированное сотрудничество» в правоохранительной сфере «залогом успешного решения актуальных проблем и эффективной консолидации усилий по противодействию терроризму, экстремизму и транснациональной организованной преступности».