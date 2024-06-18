Россия впервые выдала Ирану граждан для отбывания наказания на родине

10 июня исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани обратил внимание, что сотрудничество с Россией имеет огромный потенциал расширения и будет все более плодотворным и успешным. В том же месяце президент России Владимир Путин обсудил с исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммадом Мохбером совместные проекты в энергетике и на транспорте.