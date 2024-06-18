Россия впервые выдала Ирану граждан для отбывания наказания на родине
Российские власти в марте впервые передали Ирану граждан для отбывания наказания на родине, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на встрече с генпрокурором Исламской Республики Мохаммадом Мовахеди Азадом.
«С удовлетворением отмечу реализацию наших с вами договоренностей по линии передачи из России иранских граждан для дальнейшего отбывания наказания на родине. В марте впервые проведена такая процедура», – сказал Краснов на встрече в Санкт-Петербурге, передает корреспондент «Ведомостей».
Генпрокурор РФ назвал «неполитизированное сотрудничество» в правоохранительной сфере «залогом успешного решения актуальных проблем и эффективной консолидации усилий по противодействию терроризму, экстремизму и транснациональной организованной преступности».
Иранский прокурор поблагодарил российского коллегу за оказанное содействие. Он подчеркнул, что работа по возвращению совершивших преступления граждан в республику была проделана, поскольку власти хотят «успокоить семьи».
10 июня исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани обратил внимание, что сотрудничество с Россией имеет огромный потенциал расширения и будет все более плодотворным и успешным. В том же месяце президент России Владимир Путин обсудил с исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммадом Мохбером совместные проекты в энергетике и на транспорте.