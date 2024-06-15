Иран и Швеция обменялись заключенными при посредничестве Омана
Иран и Швеция при посредничестве Омана достигли соглашения об обмене задержанными гражданами, процедура обмена состоялась 15 июня в Маскате, сообщило внешнеполитическое ведомство Омана.
«Во исполнение указания султана Хайсама бен Тарека откликнуться на просьбу правительств Ирана и Швеции и оказать помощь в урегулировании вопроса о гражданах, задержанных в двух странах, усилия Омана привели к тому, что обе стороны договорились провести обмен 15 июня 2024 г.», – говорится в заявлении, распространенном Оманским информационным агентством.
Как сообщает Bloomberg, бывший иранский чиновник Хамид Нури, отбывавший пожизненное заключение в Швеции, был освобожден в рамках обмена заключенными с участием шведских граждан.
Издание отмечает, что Нури находился под стражей в шведской полиции с момента его ареста в аэропорту Стокгольма в 2019 г. В 2022 г. окружной суд Стокгольма приговорил его к пожизненному заключению, признав виновным в преступлениях против международного права и убийстве. Нури отрицал все обвинения.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, в свою очередь, объявил, что шведские граждане Юхан Флодерус и Саид Азизи были освобождены и, как ожидается, прибудут в Швецию 15 июня.