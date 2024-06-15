Иран и Швеция обменялись заключенными при посредничестве Омана

Издание отмечает, что Нури находился под стражей в шведской полиции с момента его ареста в аэропорту Стокгольма в 2019 г. В 2022 г. окружной суд Стокгольма приговорил его к пожизненному заключению, признав виновным в преступлениях против международного права и убийстве. Нури отрицал все обвинения.