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Иран и Швеция обменялись заключенными при посредничестве Омана

Ведомости

Иран и Швеция при посредничестве Омана достигли соглашения об обмене задержанными гражданами, процедура обмена состоялась 15 июня в Маскате, сообщило внешнеполитическое ведомство Омана.

«Во исполнение указания султана Хайсама бен Тарека откликнуться на просьбу правительств Ирана и Швеции и оказать помощь в урегулировании вопроса о гражданах, задержанных в двух странах, усилия Омана привели к тому, что обе стороны договорились провести обмен 15 июня 2024 г.», – говорится в заявлении, распространенном Оманским информационным агентством.

Как сообщает Bloomberg, бывший иранский чиновник Хамид Нури, отбывавший пожизненное заключение в Швеции, был освобожден в рамках обмена заключенными с участием шведских граждан.

Издание отмечает, что Нури находился под стражей в шведской полиции с момента его ареста в аэропорту Стокгольма в 2019 г. В 2022 г. окружной суд Стокгольма приговорил его к пожизненному заключению, признав виновным в преступлениях против международного права и убийстве. Нури отрицал все обвинения.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, в свою очередь, объявил, что шведские граждане Юхан Флодерус и Саид Азизи были освобождены и, как ожидается, прибудут в Швецию 15 июня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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