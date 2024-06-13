Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности президента Ирана
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммадом Мохбером, в частности, речь шла о совместных проектах в энергетике и на транспорте. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«С обеих сторон выражена заинтересованность в дальнейшем развитии российско-иранского сотрудничества», – говорится в сообщении.
Путин и Мохбер также обсудили отдельные вопросы сотрудничества на международной арене, в том числе в связи с председательством России в БРИКС. В пресс-службе напомнили, что Иран стал полноправным членом объединения с 1 января.
10 июня исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани обратил внимание, что сотрудничество с Россией имеет огромный потенциал расширения и будет все более плодотворным и успешным. Он заявил об этом на полях совещания министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде.
28 июня в Иране состоятся внеочередные выборы главы государства, связанные с гибелью президента страны Эбрахима Раиси в авиакатастрофе в мае. Избирательный штаб при МВД Ирана одобрил шесть из 20 кандидатур.