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Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности президента Ирана

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммадом Мохбером, в частности, речь шла о совместных проектах в энергетике и на транспорте. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«С обеих сторон выражена заинтересованность в дальнейшем развитии российско-иранского сотрудничества», – говорится в сообщении.

Путин и Мохбер также обсудили отдельные вопросы сотрудничества на международной арене, в том числе в связи с председательством России в БРИКС. В пресс-службе напомнили, что Иран стал полноправным членом объединения с 1 января.

10 июня исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани обратил внимание, что сотрудничество с Россией имеет огромный потенциал расширения и будет все более плодотворным и успешным. Он заявил об этом на полях совещания министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде.

28 июня в Иране состоятся внеочередные выборы главы государства, связанные с гибелью президента страны Эбрахима Раиси в авиакатастрофе в мае. Избирательный штаб при МВД Ирана одобрил шесть из 20 кандидатур.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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