Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности президента Ирана

10 июня исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани обратил внимание, что сотрудничество с Россией имеет огромный потенциал расширения и будет все более плодотворным и успешным. Он заявил об этом на полях совещания министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде.